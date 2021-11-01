نیروهای جهادی دانشگاه فرهنگیان شیراز به شهرستان خفر رفتند

معاون جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: اردوی جهادی ۵ روزه با حضور ۱۷ نیروی جهادگر در روستای طغر و گرگان در دهستان راهکان از توابع شهرستان خفر برگزار و خدمات مختلف آموزشی، تربیتی و فرهنگی به اهالی ارائه شد.

حقایقی افزود: این گروه جهادی با هدف تقویت بنیه علمی و آموزشی دانش آموزان و همچنین آموزش اصول تربیتی، رفتاری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی که دانش آموزان آن مناطق در معرض آن بودند به فعالیت پرداخت.

وی افزود: در این اردو ۸۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان این دو روستا توزیع شد.