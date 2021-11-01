به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این مقاله با هدف معرفی فریلنسر (Freelancer) و مزایای آن نوشته شده است؛ بنابراین برای پاسخ به سوال "فریلنسر یعنی چه؟ " با ما همراه باشید تا راهنمایی‌های لازم را ارائه دهیم. واژه " فریلنسینگ" به معنی آزادکار بودن است. یکی از ساده‌ترین تعاریف فریلنسر یا فرد آزادکار، این است که شخص بدون تعهد به سازمان و شرکت به‌خصوصی، هر زمان که بخواهد می‌تواند فعالیت کند و درواقع خود اشتغال است. چنانچه علاقه‌ای به سروکله زدن با افراد ندارید این شغل بهترین گزینه برای شما خواهد بود. فریلنسرها معمولاً به‌صورت مستقل توسط انجمن‌ها و سایت‌های معتبر مشغول هستند و نحوه همکاری هرکدام باتوجه به شرایط متفاوت است.

به همراه پیدایش اینترنت و پیشرفت وب، به‌تدریج فعالیت فریلنسرها بیشتر از قبل شد و اقتصاد آزادکارها شکل گرفت. درحال حاضر اقتصاد فریلنسری از دو طریق تحت تأثیر توسعه اینترنت و فناوری اطلاعات است:

با رشد تکنولوژی ارتباطی، فرصت دورکاری و ارسال و دریافت پروژه به‌صورت آنلاین ایجاد شد.

همچنین به‌دنبال رشد تکنولوژی اطلاعات، فعالیت‌های جدیدی ایجاد شدند که برای کار فریلنسری پتانسیل زیادی در خود داشتند.

مزایای کار فریلنسری

استقلال در انتخاب کارفرما

با ورود به دنیای فریلنسینگ به‌تدریج از پس هر پروژه‌ای برخواهید آمد و چنانچه موضوعی در پروژه سبب آزار شما شد، مطمئن باشید که آن پروژه مناسب شما نخواهد بود. تجربه ثابت کرده که فریلنسرها پس از حرفه‌ای شدن، دیگر تمایلی به دریافت پروژه‌های ابتدایی با قیمت کم ندارند. بنابراین چنانچه پروژه کارفرما مطابق علایق و سلیقه فریلنسر نباشد، او می‌تواند به‌راحتی پروژه را رد کند.

منعطف بودن کارها

یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های فریلنسینگ، منعطف بودن زمان و محل کار شما است. هنگامی به‌عنوان یک فریلنسر کار می‌کنید، دیگر نیازی نیست تا حتماً رأس ساعت خاصی بخوابید یا بیدار شوید و زمان کارتان دست خودتان است و هر زمان از روز که دوست دارید می‌توانید امور خود را انجام دهید. البته همانطور که گفته شد، داشتن یک برنامه مشخص و تعیین ددلاین بسیار در کیفیت کار شما و تحویل به‌موقع پروژه تأثیرگذار است.

به‌طور معمول فریلنسرها در انتخاب مکان کار خود آزادند و می‌توانند کارهای خود را در بهترین محل موردنظر مانند کنار خانواده، در منزل، در سفر، کتابخانه، کافی‌شاپ و … انجام دهند. با داشتن یک کار فریلنسینگ شما قادرید حتی در مسافرت و میهمانی هم پروژه‌ای که قبول کردید را انجام دهید. اما اگر بخواهیم یک محل مناسب و آرام‌بخش را برای انجام امور در نظر بگیریم، آن محل منزل است و با کار در منزل فعالیت‌های شما باکیفیت، تمرکز و سرعت بالاتری انجام خواهد شد.

رئیس کارتان خودتان هستید!

بله؛ با ورود به‌عرصه فریلنسینگ، شما مافوق نخواهید داشت و رئیس کارهای‌تان می‌شوید. اما دقت کنید! زیرا حال که کلیه امور را خودتان در دست گرفته‌اید و آن را کنترل می‌کنید، مسئولیت‌تان بالاتر است. اما اگر رئیس، شما هستید پس کارفرما چه جایگاهی دارد؟ حضور کارفرما به معنی وجود یک معامله سودمندانه و محترمانه است. در واقع هیچکس در زمان کار، شما را تحت کنترل ندارد.

در این سبک‌کاری شما خودتان برای زمان تفریح و استراحت‌تان برنامه‌ریزی می‌کنید و دیگر نیاز به درخواست مرخصی ندارید. همچنین اگر پس از پایان پروژه، مشتری ناراضی بود، بدون هیچ دردسری همکاری شما قطع می‌شود.

کنترل و هدایت سرنوشت کاری در دستان شماست!

پس از درک مفهوم "فریلنسر یعنی چه؟ "، هنگامی که تبدیل به یک فریلنسر می‌شوید، کنترل و تصمیم اینکه چه میزان، چه وقت، کجا و چه موضوعی را انتخاب کنید، برعهده خود شماست. این شما هستید که مسیر رشد و تکامل و پیشرفت خود را رقم می‌زنید و آینده شغلی شما به‌جز خودتان به هیچ فرد دیگری بستگی نخواهد داشت. همچنین با انتخاب پروژه‌های حرفه‌ای می‌توانید به پیشرفت خود کمک کنید. تعداد پروژه‌های دریافتی شما نیز بستگی به توانایی و سرعت شما دارد.

با ورود به فریلنسینگ، درآمدتان را ارتقا دهید!

درآمدی که از کارکردن تحت عنوان فریلنسر کسب می‌کنید، مطمئناً بالاتر از حقوق ثابت خواهد بود. البته این موضوع به نفع کارفرما هم است و دیگر لازم نیست که هزینه‌های اضافی بپردازد.

چگونه برای ورود به دنیای فریلنسرینگ آماده شویم و در آن پیشرفت کنیم؟

آزادکاری از بهترین روش‌های کسب درآمد بدون دغدغه است که توسط آن، شخص می‌تواند هم‌زمان برای چند کارفرما کار کند و منبع درآمد خوبی برای خود رقم زند.

در قدم اول کافی است دریابید که از چه کاری لذت می‌برید. درباره کارهایی که در آنها تخصص دارید و قادر به انجام آن هستید فکر کنید. کارهایی که شما می‌توانید به‌عنوان فریلنسر انجام دهید عبارت‌اند از: نویسندگی، تولید محتوا، طراحی لوگو، سئو سایت، طراحی سایت، عکاسی، بازاریابی و ….

در کنار علاقه، لازم است تا مهارت‌هایی که بیشتر در جامعه موردنیاز هستند و امکان توسعه و پیشرفت دارند را بشناسید. برای مثال در دنیای امروزه یک تولیدکننده محتوا ساده‌تر از یک متخصص لباس در قرن ۱۹ کار پیدا می‌کند.

در قدم بعدی پس از شروع کار باید حتماً برای کار خود برنامه‌ریزی داشته باشید و ددلاین تعیین کنید. با یک برنامه‌ریزی مناسب و اتمام کارهایتان درست سروقت می‌توانید به‌راحتی خروجی کار باکیفیت‌تری داشته باشید، پروژه‌های جدید دریافت کنید و درآمد بیشتری داشته باشید؛ بنابراین با یک برنامه‌ریزی هدفمند، کار برای‌تان خسته‌کننده نخواهد شد.

به‌منظور ورود به دنیای وسیع فریلنسینگ توصیه می‌کنیم تا حتماً از افراد متخصص و کاربلد راهنمایی بگیرید. این افراد می‌توانند همکاران شما، دوستان و یا معلمان شما باشند. همچنین می‌توانید به‌صورت آنلاین هم از افراد خبره کمک بگیرید.

همواره تلاش کنید تا سابقه کاری مفیدی را برای خود رقم بزنید.

به منظور پیشرفت بیشتر در کار خود از حرفه خود دفاع کنید و اطلاعاتی را در مورد مفید بودن سرویس‌ها و خدمات خود به مشتری ارائه دهید، همچنین رزومه خود را برای سایت‌هایی که تمایل به همکاری با آن‌ها دارید ارسال نمایید و یا از پونیشا جهت یافتن فرصت‌های شغلی مرتبط استفاده نمایید.

هنگامی که در کار فریلنسینگ مبتدی هستید، درآمدها و پروژه‌های هرچند کوچک می‌توانند به منبع درآمد خوبی برای شما تبدیل شوند؛ پس از آن‌ها غافل نشوید.

از سایت‌هایی نظیر سایت معتبر و محبوب پونیشا برای پیداکردن پروژه‌های فریلنسری و یا نیروی متخصص برای انجام پروژه‌های خود بهره‌مند شوید و راهنمایی بگیرید. پونیشا در واقع واسطه میان کارفرما و فریلنسرها است.

استخدام فریلنسر در چه حوزه‌هایی رواج بیشتری دارد؟

درحال حاضر، حوزه‌هایی که جهت استخدام فریلنسر بیشتر فعال‌اند شامل: نویسندگی، ویراستاری، مترجمی، توسعه نرم‌افزار، طراحی وب‌سایت، تبلیغات، سئو و … هستند. انتشار اخبار برای فریلنسرهای فعال در زمینه روزنامه‌نگاری کار راحتی است که با پیشرفت همراه است. از دیگر حوزه‌هایی که به فریلنسر نیازمند است، مدیریت پیج اینستاگرام است. افراد می‌توانند پس از کسب آموزش‌های لازم در زمینه‌های که معرفی شد، به کسب درآمد در خانه بپردازند!

سخن پایانی

در این مقاله تلاش کردیم تا پاسخ کاملی به سوال " فریلنسر چیست؟ " به شما عزیزان ارائه دهیم. همان‌طور که گفته شد، محبوب‌ترین سایت در زمینه فریلنسینگ و استخدام فریلنسر (www.ponisha.ir)، وبسایت پونیشا است. سایت پونیشا درواقع یک کارخانه آنلاین برای فراهم نمودن ابزار لازم برای فریلنسینگ است که قادر است سبب خلق دنیای بهتری شود. رشد و موفقیت فریلنسرها از آرزوها و اهداف اصلی پونیشا است. از مزیت‌های استفاده از سایت پونیشا در حوزه فریلنسینگ استفاده بهینه از زمان و تولید درآمد بیشتر برای شما عزیزان است. همچنین به کمک این سایت شما می‌توانید درکنار حفظ حریم‌خصوصی خود، محصولات و ایده‌های جدید خلق کنید و روزبه‌روز موفق‌تر از قبل شوید. پونیشا اینجاست تا تمام اتفاقات خوب را برای شما رقم بزند.

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