به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، علی تاجرنیا رییس هیات‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی، طی حکمی علی خلف را به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه استقلال منصوب کرد.

بر اساس این حکم، ساماندهی و پایش فعالیت‌های رسانه‌ای با هماهنگی تمامی ارکان باشگاه به‌ویژه روابط‌عمومی، از جمله مسئولیت‌های علی خلف در این جایگاه خواهد بود.

خلف از چهره‌های شناخته‌شده رسانه‌ای در حوزه فوتبال و استقلال است که پیش از این نیز مدیریت روابط‌عمومی این باشگاه را بر عهده داشته است. وی با سال‌ها تجربه و فعالیت در عرصه رسانه، از چهره‌های باسابقه این حوزه به شمار می‌رود و طی چند دهه گذشته در بالاترین سطوح بخش‌های مختلف رسانه‌ای کشور فعالیت داشته است.