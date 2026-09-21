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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

انتصاب علی خلف به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه استقلال

انتصاب علی خلف به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه استقلال

رئیس هیات‌مدیره استقلال، علی خلف را به عنوان مشاور رسانه‌ای این باشگاه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، علی تاجرنیا رییس هیات‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی، طی حکمی علی خلف را به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه استقلال منصوب کرد.

بر اساس این حکم، ساماندهی و پایش فعالیت‌های رسانه‌ای با هماهنگی تمامی ارکان باشگاه به‌ویژه روابط‌عمومی، از جمله مسئولیت‌های علی خلف در این جایگاه خواهد بود.

خلف از چهره‌های شناخته‌شده رسانه‌ای در حوزه فوتبال و استقلال است که پیش از این نیز مدیریت روابط‌عمومی این باشگاه را بر عهده داشته است. وی با سال‌ها تجربه و فعالیت در عرصه رسانه، از چهره‌های باسابقه این حوزه به شمار می‌رود و طی چند دهه گذشته در بالاترین سطوح بخش‌های مختلف رسانه‌ای کشور فعالیت داشته است.

کد مطلب 6953922

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