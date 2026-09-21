به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، علی تاجرنیا رییس هیاتمدیره و سرپرست مدیرعاملی، طی حکمی علی خلف را به عنوان مشاور رسانهای باشگاه استقلال منصوب کرد.
بر اساس این حکم، ساماندهی و پایش فعالیتهای رسانهای با هماهنگی تمامی ارکان باشگاه بهویژه روابطعمومی، از جمله مسئولیتهای علی خلف در این جایگاه خواهد بود.
خلف از چهرههای شناختهشده رسانهای در حوزه فوتبال و استقلال است که پیش از این نیز مدیریت روابطعمومی این باشگاه را بر عهده داشته است. وی با سالها تجربه و فعالیت در عرصه رسانه، از چهرههای باسابقه این حوزه به شمار میرود و طی چند دهه گذشته در بالاترین سطوح بخشهای مختلف رسانهای کشور فعالیت داشته است.
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