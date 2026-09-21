https://mehrnews.com/x3d7vp ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۹ کد مطلب 6954441 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۹ مردم زاهدان در شب ۲۰۵ برای «ایران» گردهم آمدند زاهدان- مردم شهر زاهدان در دویست و پنجمین شب از شهادت رهبر شهید، در خیابان های این شهر تجمع حماسی برگزار کردند. دریافت 35 MB کد مطلب 6954441 کپی شد مطالب مرتبط ۴۰ درصد شهدای جنگ رمضان سیستان و بلوچستان از «اهلسنت» هستند عملیات مرمت و ساماندهی بازارچه سرپوش زاهدان آغاز شد جوانه های زاهدانی به استقبال درس و مشق رفتند هشدار پلیس فتا سیستان وبلوچستان درباره پیامکهای جعلی و لینکهای آلوده آیین عزاداری سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) در زاهدان برگزار میشود برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی رهبر شهید
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