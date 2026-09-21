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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۹

مردم زاهدان در شب ۲۰۵ برای «ایران» گردهم آمدند

مردم زاهدان در شب ۲۰۵ برای «ایران» گردهم آمدند

زاهدان- مردم شهر زاهدان در دویست و پنجمین شب از شهادت رهبر شهید، در خیابان های این شهر تجمع حماسی برگزار کردند.

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کد مطلب 6954441

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