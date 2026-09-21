https://mehrnews.com/x3d7vs ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۲ کد مطلب 6954444 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۲ رژه کاروان خودرویی در پایتخت وحدت اسلامی زاهدان- همزمان با تجمعات شبانه شهر زاهدان، رژه کاروان خودرویی به مدت ۵ شب در حال برگزاری است. دریافت 9 MB کد مطلب 6954444 کپی شد مطالب مرتبط ۴۰ درصد شهدای جنگ رمضان سیستان و بلوچستان از «اهلسنت» هستند جوانه های زاهدانی به استقبال درس و مشق رفتند آیین عزاداری سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) در زاهدان برگزار میشود هشدار رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان درباره کشتهای ممنوعه راهاندازی ۳۰ مدرسه شبانهروزی جدید در سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان تجمع مردمی کاروان خودرویی
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