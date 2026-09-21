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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۲

رژه کاروان خودرویی در پایتخت وحدت اسلامی

رژه کاروان خودرویی در پایتخت وحدت اسلامی

زاهدان- همزمان با تجمعات شبانه شهر زاهدان، رژه کاروان خودرویی به مدت ۵ شب در حال برگزاری است.

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کد مطلب 6954444

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