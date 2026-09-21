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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۲

حضور کاروان پویش ملی «همکلاسی» در میدان شهدای اراک

حضور کاروان پویش ملی «همکلاسی» در میدان شهدای اراک

اراک- در این ویدئو حضور کاروان پویش ملی «همکلاسی» با شعار «با هم برای ایران» در میدان شهدای اراک را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6954388

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