https://mehrnews.com/x3d7tj ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۲ کد مطلب 6954388 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۲ حضور کاروان پویش ملی «همکلاسی» در میدان شهدای اراک اراک- در این ویدئو حضور کاروان پویش ملی «همکلاسی» با شعار «با هم برای ایران» در میدان شهدای اراک را ملاحظه می کنید. دریافت 16 MB کد مطلب 6954388 کپی شد مطالب مرتبط پیرحسینلو: آموزش و پرورش سنگر خدمت به آیندهسازان ایران است بیش از ۹ هزار بسته حمایتی میان دانشآموزان ایتام مرکزی توزیع میشود جهادگران ساوه در میدان توسعه؛ مشارکت مردمی موتور محرک محرومیتزدایی استان مرکزی؛ جوانی جمعیت در سایه چالشهای سالمندی برچسبها پویش همدلی اراک شهدای میناب
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