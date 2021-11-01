به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه صبح امروز دوشنبه (دهم آبان ماه) شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سالروز شهادت بسیجی شهید حسین فهمیده، اظهار داشت: شهید فهمیده با اقدامی ایثارگرانه، مخلصانه و به موقع دل‌های بسیاری از جوانان را به حقیقت و فرهنگ ایثار و شهادت متوجه کرد و نه تنها خودش در تاریخ ماندگار گردید بلکه راه او در دفاع از اسلام و وطن و ارزش‌ها برای همه به ویژه جوانان الگو شد.

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به سالروز «شهادت آیت الله قاضی طباطبایی»، از وی به عنوان انسانی وارسته و خیرخواه که عمر خود را وقف تبلیغ دین و تعلیم و تربیت کرد و در این راه به فیض شهادت نائل آمد یاد کرد و گفت: زندگی شهید قاضی طباطبایی و قاتلان و حامیان قاتلان او عبرت‌آموز است که ببینند این شهید عزیز در چه جایگاهی قرار گرفته و آنها به چه وضعیتی دچار شده است.

محسنی اژه‌ای افزود: منافقین با شعارهای ارزشی وارد میدان شدند اما انحراف و جدایی آنها از راه حق از جایی شروع شد که در فهم دین از عالمان دین شناس استفاده نکرده و به فهم ناقص خود اکتفا، و قرآن و مکتب ناب اهل بیت را رها کردند.

وی ادامه داد: زاویه منافقین از حق در جایی بیشتر شد که اگر چه شعارهای به ظاهر خوبی سرمی دادند اما آرام آرام به مرحله‌ای از انحراف رسیدند که عالمان دین و افرادی همچون آیت الله بهشتی، آیت الله قدوسی و … را به عنوان سد راه اسلام به شهادت رساندند و خون ۱۷ هزار انسان بی گناه را بر زمین ریختند.

اژه‌ای تصریح کرد: کار مدعیان حمایت از خلق و مردم به جایی رسید که با انحراف از مسیر حق به فقها، مراجع، حضرت امام و دین پشت کردند و در یک مقطع علیه مردم خودشان با صدام جنایتکار هم همدست شدند و امروز هم با آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ضربه زدن به کشور خودشان همراهی می‌کنند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سالروز تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان مسلمان خط امام در ۱۳ آبان ۵۸ که به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام گذاری شده اظهار داشت: در روز ۱۳ آبان تعدادی از دانشجویان آگاه با الهام گرفتن از ذات انقلاب اسلامی و نوری که حضرت امام از اسلام و قرآن و حضرت صاحب الامر (عج) گرفته بودند، به طور خودجوش انقلاب دوم را رقم زدند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: شیطان بزرگ برای خودش وجاهت و ابهتی دروغین در دنیا درست کرده بود که خیلی‌ها جرأت نمی‌کردند به او نزدیک شوند و با آن مقابله کنند و اینگونه به خود تلقین کرده بودند که باید دنیا همانطور باشد که ابرقدرت‌ها می‌خواهند.

وی ادامه داد: دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در چنین شرایطی با یک اقدام انقلابی شاخ این غول نما را شکستند و ابهت دروغینش را با عنایت خدا فرو ریختند و دنیا دید که درون این طبل توخالی چیزی نیست.

رئیس قوه قضائیه گفت: در حادثه طبس نیز جنود پنهان خدا به میدان آمدند و بار دیگر پوزه شیطان بزرگ را به خاک ذلت مالیدند و نشان دادند با تکیه بر ایمان و توکل و اعتماد به خدا می‌توان در برابر قدرت‌های استکباری ایستاد و البته ما نیز باید مراقبت باشیم که خدای ناکرده روحیه استکباری پیدا نکنیم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به تقارن روز دانش‌آموز با سالروز تبعید حضرت امام گفت: دشمن تلاش می‌کرد تا نور الهی را که در امام خمینی (ره) تجلی یافته بود خاموش کند و امام را بازداشت، تبعید و محدود کردند اما این نور نه تنها خاموش نشد بلکه در تقارنی معنادار و در همان روز ابهت دروغین استکبار فروریخت.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نامگذاری ۱۴ آبان به عنوان «روز فرهنگ عمومی» اظهار داشت: اصل انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بود و زیرساخت قدرت، اقتدار و استقلال هم مسائل فرهنگی است.

اژه‌ای افزود: بسیاری از بزرگان مسئله فرهنگ را از جمله مؤلفه‌ها و الزامات قدرتِ نظام و ملت می‌دانند ولی می‌توان گفت فرهنگ زیرساخت همه مؤلفه‌ها از جمله اقتصاد، امنیت و علم و تکنولوژی است.

وی تصریح کرد: اگر فرهنگ صحیح عمومی اسلامی داشته باشیم بسیاری از مسائل اقتصادی ما هم خود به خود بهتر می‌شود و بسیاری از مشکلات و مفاسد با ارتقا فرهنگ عمومی حل و ریشه کن خواهد شد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اگر فرهنگ اسلامی و دینی ما ارتقا یابد علم و معرفت ما هم افزون می‌شود و امنیت بهبود می‌یابد، خاطرنشان کرد: تعالی فرهنگ عمومی تنها با الزامات قانونی و مقررات حکومتی به وجود نمی‌آید و نیازمند فرهنگ سازی و همیاری رسانه‌ها و صاحبان قلم و خطابه است.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سفر کاری ۱۸ ساعته خود و همکارانش به استان خوزستان در هفته گذشته و بررسی میدانی مشکلات این استان اظهار داشت: استان خوزستان دارای مواهب غنی الهی است اما به خاطر برخی ضعف‌ها مردم گرفتار مشکلاتی شدند که حقیقتاً مستحق آن نیستند و دشمن هم به دنبال سوءاستفاده از این ضعف‌هاست.

اژه‌ای تأکید کرد: مسائل استان خوزستان باید به طور ویژه دیده شود و با اقدامات متعارف و مرسوم نمی‌توان مشکلات آب، مسائل زیست محیطی و فرهنگی و اقتصادی مردم این منطقه را حل کرد و تلاش ما این است با یک نسخه خاص به طور فوق‌العاده به این مسائل توجه کنیم.