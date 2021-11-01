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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۰۸

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده:

تهدیدهای امروز حوزه زنان و خانواده را نشانه رفته است

تهدیدهای امروز حوزه زنان و خانواده را نشانه رفته است

قم-معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به جنگ نرم دشمن در از بین بردن ارزش‌های اسلامی در محیط خانواده گفت: تهدیدهای امروز حوزه زنان و خانواده را نشانه رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، گفت برنامه‌ای که برای معاونت زنان و خانواده تعریف شده در دو بخش توانمندسازی زنان و حمایت از زنان سرپرست خانواده و همچنین آسیب‌زدایی از حوزه زنان و خانواده است.

وی افزود: در همین رابطه کنترل و کاهش آمار آسیب‌هایی همچون طلاق و اعتیاد که حوزه زنان و خانواده را بسیار تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، در دستور کار است و تلاش می‌کنیم از افزایش این آسیب‌ها جلوگیری و در گام بعد برای کاهش آن اقدام کنیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: اگر این آسیب‌ها به خانواده‌ای وارد شود به دلیل محور بودن زنان در خانواده، آسیب جدی، دشوار و در مواردی جبران ناپذیر خواهد بود.

خزعلی گفت: بسیاری از تهدیدهای امروز، حوزه زنان و خانواده را نشانه رفته و به دنبال از بین بردن ارزش‌های اسلامی در محیط خانواده است، این جنگ نرمی است که سال‌هاست دشمن در پیش گرفته و ما باید آن را گردنه‌ای بدانیم که اگر توسط دشمن فتح شود خیلی از چیزها را از دست می‌دهیم و نهاد مهم خانواده فرو می‌ریزد.

وی افزود: بنابراین نیاز داریم بسیاری از قوانین و آئین نامه‌ها را بازنگری کنیم و هم در سبک اجرا و هم در بیان آن با توجه به تحول‌های جامعه، الگوی مناسب را ارائه دهیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد: همچنین نیاز است که الگوهای تربیتی و راهبردهای مورد نیاز در این حوزه را با استفاده از قواعد فقهی و حقوقی و با بهره‌گیری از زبان روز و هنر برای زنان و دخترمان بیان کنیم و بتوانیم بر اساس گام دوم انقلاب اسلامی مسیر حفظ و تقویت ارزش‌های دینی و جلوگیری از تهدیدهای دشمنان در محیط خانواده و جامعه را طی کنیم.

کد مطلب 5341205

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