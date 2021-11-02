خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- آناهیتا رحیمی: سد معبر، یک معضل ناتمام شهری است که رشد قارچ گونه آن بر اثر عوامل ناشی از وضعیت بد اقتصادی و تورم سرسام آور، همواره نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته است. شهروندان تبریزی از مشکلات به وجود آمده و ازدحام پیاده‌راه‌ها گله می‌کنند و مغازه داران نیز از سختی امرار معاش و هزینه‌های سرسام آور زندگی صحبت می‌کنند.

این روزها تصاویر متعددی از وانت بارها و سوپرمارکت‌هایی که پیاده راه را قبضه کردند و یا مشکلات ناشی از سد معبر در فضای مجازی منعکس می‌شود که لزوم احداث میادین و بازارچه‌های محلی را می‌طلبد تا این گره کور در کلانشهر تبریز رفع شود؛ این معضل ناتمام شهری، سال‌هاست به عنوان مطالبه مردمی مطرح شده است اما متأسفانه هم‌چنان پابرجاست و نیازمند ساماندهی است.

افزایش پدیده آزاردهنده شهری

عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: موضوع وانت بارها که به عنوان پدیده آزاردهنده شهری در دهه اخیر شدت پیدا کرده است تقریباً در همه شهرها وجود دارد.

روح اله رشیدی ادامه داد: باید به زمینه‌ها و علل تشدید فعالیت‌ها وانت بارها توجه شود و هم به پیامدها و عوارض ناشی از فعالیت آنها.

وی افزود: یعنی اگر بخواهیم موضوع را به نفع شهر و شهروندان حل کنیم نمی‌توانیم فقط یک وجه از مسئله را ببینیم متأسفانه تاکنون مطالعه همه بعدی و جامع در این موضوع انجام نشده است بنابراین اقدامات نیز مقطعی و کم اثر بوده است.

لزوم احداث میادین و بازارچه‌های محلی

عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز معتقد است: نمی‌توان با مسئله‌ای که ابعاد اقتصادی فرهنگی و اجتماعی دارد، بدون مطالعه روبرو شد؛ با این وصف ما در کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا ابتدا سعی می‌کنیم فهم دقیق از زوایا و لایه‌های مختلف این مسئله را داشته باشیم و سپس در سطح شهرداری و بعد از آن در ارتباط با نهادهای مسئول دیگر نسبت به حل مسئله اقدام کنیم.

معضل وانت بارها در همه شهرها وجود دارد

عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز بیان کرد: در جلسه اخیر کمیسیون، مدیران شهرداری و راهور هر کدام به ذکر تجربیات و امکان‌های مواجهه با مسئله وانت بارها پرداختند.

وی گفت: برای نمونه سازمان حمل بار که از زیرمجموعه‌های شهرداری است مکلف است همه وسایل حمل بار را شناسایی و ساماندهی کند یا سازمان میادین با همکاری شهرداری‌های مناطق موظف است به احداث میادین و بازارچه‌های محلی اما از سوی دیگر نهادهای انتظامی و قضائی نیز تکالیفی دارند.

رشیدی در پایان افزود: در موضوع ایجاد بازارچه‌های محلی اگر چه اقداماتی انجام گرفته اما متأسفانه هنوز با میزان نیازها بسیار فاصله داریم.

وانت بارها بر هم زننده نظم و ایجاد ترافیک در تبریز

یکی از شهروندان تبریزی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه وضعیت نابسامان وانت بارها اکثر شهروندان را کلافه کرده است و علاوه بر ایجاد ترافیک در خیابان‌های پرتردد تبریز، نظم محله را نیز بر هم می‌زنند.

صمدی افزود: برخی از همین وانت بارها، میوه‌ها را به قیمت بالاتری به فروش می‌رسانند و زمانی که به سر و صدای به راه انداخته شده در محله و حتی کوچه‌ها اعتراض می‌کنیم می‌گویند در هیچ نقطه‌ای از این شهر، این میوه را به این قیمت نمی‌توانید بخرید گویا باید صدای آنها را همیشه تحمل کنیم.

وی ادامه داد: شهرداری و مسئولین ذی ربط باید به این نابسامانی پایان دهند و با احداث میادین در بهترین نقطه شهر که برای تمام شهروندان قابل دسترسی باشد این بی نظمی را سر و سامان بخشند.

اقدام به جمع آوری در صورت ایجاد مزاحمت

دیگر عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: سد معبر مغازه‌ها تا زمانی که بازارچه‌های محلی و یا هفته بازارها در کلانشهر تبریز احداث نشود، باید ساماندهی شوند تا مزاحمتی برای رفت و آمد شهروندان ایجاد نکنند.

در حال حاضر اولویت با ساماندهی است تا مشکلاتی برای شهروندان ایجاد نشود اما در صورت به وجود آمدن مشکلات، مجبور به جمع آوری آنان هستیم

احد صادقی ادامه داد: اما در صورت ایجاد مزاحمت برای شهروندان، مجبور هستیم تا تعدادی از آنان را جمع آوری کنیم.

وی به لزوم ایجاد بازارچه‌های محلی و هفته بازارها در کلانشهر تبریز اشاره کرده و افزود: در حال حاضر اولویت با ساماندهی است تا از این رو مشکلاتی برای شهروندان ایجاد نشود اما در صورت به وجود آمدن مشکلات، مجبور به جمع آوری آنان هستیم.

صادقی، افزایش میادین محلی را ضروری دانسته و بیان کرد: در رابطه با ساماندهی وانت بارها و سد معبر مغازه‌ها، شهرداری تنها متولی نیست بلکه در کنار شهرداری نیز، مجموعه‌های مختلفی همانند راهنمایی و رانندگی نیز مسئول است و باید در حوزه ترافیک، وانت بارها و رانندگانی که اقدام به پارک دوبله می‌کنند جریمه شوند و حتی باید هدایت به پارکینگ نیز انجام بگیرد.

وظیفه اصلی با راهنمایی و رانندگی است

این عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز، ساماندهی وانت بارها را یکی از وظایف شهرداری خوانده و افزود: افزایش میادین محلی یکی از اهداف پیش رو در رابطه با ساماندهی وانت بارهاست که در صورت احداث میادین محلی، وانت‌بارها به راحتی اقدام به عرضه محصولات خود می‌کنند.

وی معتقد است: وظیفه اصلی در رابطه با ساماندهی وانت بارها بر عهده راهنمایی و رانندگی است تا از ایجاد بار ترافیکی در کلانشهر تبریز خودداری کنند اما با این وجود، شهرداری نیز در کنار راهنمایی رانندگی و رانندگی تلاش دارد تا مانع از ایجاد مشکل در تردد شهروندان شود.

صادقی به همراهی مردم برای رفع این معضل شهری نیز اشاره کرد و گفت: کسی با کسب و کار وانت بارها مخالفتی ندارند اما نباید منجر به مزاحمت در تردد شهروندان و ایجاد بار ترافیکی در کلانشهر تبریز شوند.

ما برای تأمین مخارج زندگی باید کار کنیم

یکی از رانندگان وانت بار نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: من قبلاً راننده تاکسی بودم اما در حال حاضر حدود ۷ سالی می‌شود که در این شغل فعالیت دارم.

وی افزود: تمام رانندگان وانت بارها به خوبی می‌دانند که نباید مشکلاتی را برای رفت و آمد شهروندان ایجاد کنند اما واقعیت امر این است که ما نیز برای تأمین مخارج زندگی، باید کار کنیم و در حال حاضر این تنها شغلی است که داریم.

این راننده وانت بار در کلانشهر تبریز ادامه داد: همواره حرف و حدیثی از ایجاد بازارچه‌های محلی به گوش می‌رسد اما متأسفانه تاکنون اقدام مؤثری در این رابطه انجام نگرفته است گر چه ایجاد بازارچه‌های محلی اصلاً به نفع ما نیست چرا که موجب از دست دادن مشتریان دائمی ما می‌شود.

سد معبر تنها به وانت بارها خلاصه نمی‌شود و سوپرمارکت‌های متعددی نیز هستند که پیاده روها را قبضه می‌کنند و شهروندان برای تردد مجبور به استفاده از خیابان می‌شوند، نیاز است تا مسئولان امر باتوجه به افزایش وانت بارها و سد معبر مغازه‌ها با ساماندهی و احداث میادین و بازارچه‌های محلی این مشکل را رفع کنند.