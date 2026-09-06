به گزارش خبرنگار مهر، اجلاسیه دوم پانزدهمین کنگره اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان سراسر کشور هفدهم تا بیستم شهریور ۱۴۰۵ در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار میشود.
اجلاسیه دوم پانزدهمین کنگره انجمنهای اسلامی همچون سالهای گذشته موعد انتخابات اعضای دانش آموز حاضر در شورای مرکزی این تشکل دانشآموزی است.
بر همین اساس دانش آموزان علاقمند از دهم تا پانزدهم شهریور با حضور در دفاتر اتحادیه استانها یا با مراجعه به سایت آینده سازان به عنوان داوطلب عضویت در شورای مرکزی ثبت نام نمودند.
در اجلاسیه دوم این کنگره، علاوه بر برگزاری انتخابات دانش آموزان، نشستهای تخصصی پیرامون چگونگی ارتقای عملکرد انجمنهای استانی، دیدار و گفتوگوهای صمیمی با نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه و جلسات تشریح آخرین شرایط سیاسی و اجتماعی ایران اسلامی و نقش امروز دانش آموزان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
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