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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

انتخابات شورای مرکزی انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان برگزار می‌شود

انتخابات شورای مرکزی انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان برگزار می‌شود

همزمان با اجلاسیه دوم پانزدهمین کنگره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، انتخابات اعضای دانش‌آموز شورای مرکزی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاسیه دوم پانزدهمین کنگره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان سراسر کشور هفدهم تا بیستم شهریور ۱۴۰۵ در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار می‌شود.

اجلاسیه دوم پانزدهمین کنگره انجمن‌های اسلامی همچون سال‌های گذشته موعد انتخابات اعضای دانش آموز حاضر در شورای مرکزی این تشکل دانش‌آموزی است.

بر همین اساس دانش آموزان علاقمند از دهم تا پانزدهم شهریور با حضور در دفاتر اتحادیه استان‌ها یا با مراجعه به سایت آینده سازان به عنوان داوطلب عضویت در شورای مرکزی ثبت نام نمودند.

در اجلاسیه دوم این کنگره، علاوه بر برگزاری انتخابات دانش آموزان، نشست‌های تخصصی پیرامون چگونگی ارتقای عملکرد انجمن‌های استانی، دیدار و گفت‌وگوهای صمیمی با نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه و جلسات تشریح آخرین شرایط سیاسی و اجتماعی ایران اسلامی و نقش امروز دانش آموزان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6939249
زهرا ناری

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