هفتمین طرح گلستان خوانی سالانه در مدارس استان فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد اسماعیلی در آئین استانی آغاز هفتمین سال اجرای طرح گلستان خوانی در مدارس فارس و رونمایی از نرم افزار گلستان خوانی ویژه دانش آموزان گفت: یادگیری نمایش و ارائه توسط دانش آموزان و تقویت کار گروهی و تیمی و پرورش اعتماد به نفس از مزایای اصلی طرح گلستان خوانی در مدارس فارس بوده است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در این چند سال گلستان خوانی در تمام مدارس استان با کیفیت کامل در حال اجرا بوده است و از دل این طرح مجریانی توانمند و دانش آموزانی خطیب پرورش پیدا کرده است.

اسماعیلی گفت: امروز گلستان خوانی به مرحله بلوغ خود رسیده است و با تولید برنامه اندروید گلستان خوانی ما می‌توانیم به صورت مجازی نیز دانش آموزان را با این محتوای تربیتی ارزشمند آشنا سازیم.

وی افزود: بیش از ۹ هزار معلم، ۵ هزار مدیر و معاون در مدرسه، ۲۵۰ هزار دانش آموز هرساله درگیر اجرای طرح گلستان خوانی در استان فارس هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: طرح حافظ خوانی را نیز ۳ سال است که آغاز کرده‌ایم و به دنبال این هستیم که از محتوای ارزشمند دیگر مفاخر ادبی به خوبی بهره بگیریم.

گفتنی است در پایان این مراسم از نرم افزار اندروید گلستان خوانی ویژه دانش آموزان ابتدایی نیز رونمایی شد.