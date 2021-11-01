به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره بزرگ شهید بهشتی در راستای حمایت از دستاوردهای پژوهشی و فناورانه ناظر بر رفع مشکلات و چالشهای دستگاه قضائی توسط پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار میشود. جشنواره علمی – پژوهشی شهید بهشتی در در دو بخش عمده آثار و چهرههای برتر با محوریت موضوعات مرتبط با سند تحول قضائی و همچنین یک بخش ویژه موضوعی برگزار خواهد شد.
در بخش آثار برتر، اثر پژوهشی برتر، رأی و تصمیم قضائی پژوهش محور برتر، نوآوری و فناوری برتر و ترویج رسانهای برتر معرفی میشوند.
در بخش چهرههای برتر نیز چهره برتر قضاوت و خبرنگار برتر در توسعه دانش قضائی، پژوهشگر برتر، ایده پرداز برتر و اندیشکده برتر حقوقی – قضائی معرفی خواهند شد.
در بخش ویژه موضوعی نیز آثار برتر در حوزه کاهش اطاله دادرسی، احیای حقوق عامه، نظامسازی اصلاح و تربیت و حقوق اطفال و نوجوانان معرفی میشوند.
بخش پژوهش برتر ویژه «تمام پژوهشگران و دانشگاهیان»، بخش آرا و تصمیمات قضائی پژوهش محور برتر مختص «قضات سراسر کشور»، بخش ترویج رسانهای برتر «ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه» و بخش ایدهی برتر نیز مختص «تمام مردم و نخبگانی» است که ایدهای در راستای محورهای جشنواره داشته باشند.
علاقمندان میتوانند تا ۲۰ آبان ماه جاری با مراجعه به سامانه مدیریت پژوهش و نوآوری قوه قضائیه به آدرس http://ris.jri.ac.ir نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام و آثار خود را در بخش مربوطه ثبت و ارسال کنند.
از آثار و نفرات برتر طی مراسمی در هفته پژوهش تقدیر به عمل خواهد آمد.
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