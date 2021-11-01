۶ شهرستان استان فارس نارنجی شد/۱۹۳ مبتلا به کرونا در «آی سی یو»

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول همتی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۴۹۱ تست تشخیصی مولکولی در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۴۲۶ هزار و ۹۸۶ بیمار مثبت قطعی شناسایی شده است؛ همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون، ۲۲۰ هزار و ۴۱۳ مورد تست سریع انجام شده که از این تعداد ۵۱ هزار و ۱۰۸ بیمار مثبت شناسایی شده است و در مجموع از ابتدا تاکنون، ۴۷۸ هزار و ۹۴ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در استان فارس شناسایی شده است.

او مجموع بیماران مثبت و مشکوک دارای علائم که هم اکنون در بیمارستان‌های استان بستری هستند را نیز هزار و ۶۳۶ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد، ۱۹۳ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از مراجعه هزار و ۶۰۵ بیمار مبتلا و دارای علائم کرونا ویروس در شبانه روز گذشته به مراکز ۱۶ ساعته سطح استان خبر داد و گفت: این روند افزایشی مراجعه به مراکز ۱۶ ساعته نشان از چرخش سریع بیماری در سطج جامعه است.

این مقام مسؤول در دانشگاه همچنین از بهبودی ۴۶۴ هزار و ۳۶۶ نفر از ابتدا تاکنون خبر داد که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده‌اند.

دکتر همتی در ادامه با اعلام جان باختن ۱۲ هم استانی دیگر در اثر این بیماری طی روز گذشته تاکنون، مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تا کنون را ۶ هزار و ۹۹۰ نفر اعلام کرد.

او با اشاره به تزریق ۴۴ هزار و ۸۷۵ دوز واکسن علیه کرونا ویروس در شبانه روز گذشته در استان، مجموع تعداد دوز تزریق شده واکسن کرونا تا کنون در فارس را پنج میلیون و ۱۸۰ هزار و ۶۸۳ دوز اعلام کرد و افزود: از این تعداد، دو میلیون و ۹۹۴ هزار و ۳۴۷ دوز نوبت اول و دو میلیون و ۸۶ هزار و ۳۳۶ دوز نوبت دوم در مراکز واکسیناسیون، واکسن به مردم استان فارس تزریق شده است.

معاون بهداشت دانشگاه با توجه به وضعیت رنگ بندی کرونایی استان اظهار کرد: در حال حاضر یک شهرستان فارس در وضیعت قرمز، ۶ شهرستان نارنجی، ۲۵ شهرستان زرد و چهار شهرستان نیز در وضعیت آبی به سر می‌برند که نسبت به روزهای گذشته، تعداد شهرستان‌های زرد افزایش و شهرستان‌های با وضعیت نارنجی کاهش یافته است.