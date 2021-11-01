به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مجموعه تلویزیونی «خانه پرتقالی‌ها» به کارگردانی مشترک علیرضا شاه‌رستم و علیرضا تهرانی و تهیه‌کنندگی غلامرضا بختیاری در حال حاضر در مرحله تصویربرداری قرار دارد و اولین قسمت آن به زودی از شبکه دوم سیما پخش می‌شود. پخش این سریال به صورت ۲ روز در هفته و در روزهای پنجشنبه و جمعه خواهد بود.

رضا فیاضی، شهین تسلیمی، بهراد خرازی، فاطمه کریمی، علیرضا شاه‌رستم، شاهرخ خدایی، آیلار عباسی، مریم وحیدزاده، آوا گنجی، احسان استیری، مهنا سیدی، پرهام عبادی، آرتین گلچین، ترانه کوهستانی، آیلین جاهد، ایلیاد هقان بازیگرانی هستند که در این سریال به ایفای نقش می‌پردازند.

«خانه پرتقالی‌ها» فضایی فانتزی و کمدی دارد و در خلاصه داستانش آمده است: «در یک خانه قدیمی سه طبقه، پدربزرگ و مادربزرگ به همراه فرزندانشان زندگی می‌کنند. در قانونی نانوشته در این خانواده که وضع مالی متوسطی دارند، رسم بر این است که هر زوج صاحب چهار فرزند شود. ضمن اینکه فولکسی قدیمی در گوشه حیاط خانه پارک شده که ماجراهای این خانواده را در هر قسمت روایت می‌کند.»

عوامل اصلی این سریال که در ۲۶ قسمت ۲۵ دقیقه‌ای تولید می‌شود، عبارتند از تهیه‌کننده: غلامرضا بختیاری، کارگردانان: علیرضا شاه‌رستم بیک و علیرضا طهرانی، نویسندگان: سهیل غلامرضاپور، علیرضا طهرانی، دستیار نویسنده: نسیم مهماندوست، تدوین: رضا وحدانی، گرافیست: زهرا طهرانی، صدابردار: محسن پازش، طراح صحنه: یوسف بهشتی، طراح گریم: اشکان وثوقی، مدیر تولید: بیژن محرمی، مدیر اداری: سیدصادق قریشی، فیلمبردار: امیر قربانخوانی، برنامه‌ریز: بهار امیدنژاد، مدیر هنری: نغمه قهاری، بازیگردان: کامبیز بنان، بازیگردان کودک: الناز شاهوردی، تصویربردار پشت صحنه: زهرا قربانخانی، عکاس: شراره سامعی.