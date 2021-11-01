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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۹:۴۹

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

ممنوعیت تردد شبانه در استان تهران کم اثر شده است

ممنوعیت تردد شبانه در استان تهران کم اثر شده است

تهران- استاندار تهران گفت: ممکن است محدودیت تردد شبانه در استان تهران قبلا موثر بوده یا در آینده طرح مناسبی باشد اما در حال حاضر این طرح کم اثر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص محدودیت تردد شبانه در استان تهران اظهار داشت: طبق بررسی‌های کارشناسی شده ممکن است محدودیت تردد شبانه قبلاً مؤثر واقع بوده و یا در آینده طرح مناسبی باشد اما در حال حاضر کم اثر شده است.

منصوری با تاکید بر اینکه پیشنهاد لغو محدودیت تردد شبانه نباید مجوزی برای سهل انگاری و عادی جلوه دادن شرایط باشد گفت: این قانون بر اساس نظر ستاد ملی کرونا وضع شده و لغو آن نیز باید با نظر کارشناسی ستاد صورت بگیرد.

استاندار تهران درباره افزایش ساعت کاری برخی اصناف در استان تهران عنوان داشت: این موضوع قاعده‌ای بوده که قبلاً هم حاکم بوده و به غیر از بعضی از محله‌ها و اصناف باید مغازه‌ها از ۱۲ شب تعطیل شوند اما اگر محرز شود که اقشاری خاص نیاز به افزایش ساعت کاری دارند مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.

وی بیان داشت: از همه مردم و اصناف می‌خواهیم نسبت به رعایت پروتکل‌ها همانند قبل توجه ویژه داشته و در خصوص رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی را سهل گیری از خود نشان ندهند چرا که یک غفلت در این زمینه سبب از بین رفتن تمام تلاش‌ها و زحمات کادر درمان خواهد شد.

کد مطلب 5341546

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