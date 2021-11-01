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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۲۰:۰۳

یحیی گل محمدی:

می‌خواهند پرسپولیس نابود شود/ نه کیفیت داشتیم نه خوب بودیم

می‌خواهند پرسپولیس نابود شود/ نه کیفیت داشتیم نه خوب بودیم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: برای باختی که مقابل آلومینیوم کسب کردیم حرفی ندارم اما فکر می کنم می خواهند پرسپولیس نابود شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی پس از بازی سرخپوشان برابر آلومینیوم اراک، اظهار داشت: به تیم آلومینیوم تبریک می‌گویم زیرا خیلی بهتر از ما بازی کرده و بهتر جنگیدند. از موقعیت‌های‌شان هم بهتر استفاده کردند. ما تیمی نبودیم که امروز حتی مساوی هم بگیریم. حریف خیلی بهتر از ما بازی کرد و جنگید. از آن طرف، ما هم شرمنده مردم و هواداران شدیم. ما بازی خوبی ارائه نکردیم. نه کیفیت خوبی داشتیم و نه نتیجه خوبی کسب کردیم. حرف زیادی نداریم، ولی باید سعی کنیم خودمان را پیدا کنیم و ریکاوری خوبی انجام دهیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: باید تلاش کنیم فقط بهتر شویم. این کاری است که باید در روزهای آینده انجام دهیم. یک بازی سنگین دیگر مقابل گل‌گهر داریم. باید درس زیادی از این بازی بگیریم. ما سال گذشته نیز به آلومینیوم باختیم، ولی بعدش توانستیم در شش بازی به پیروزی برسیم. الان هم اتفاقات شبیه سال گذشته است. فقط باید سعی کنیم بهتر شویم و بیشتر تلاش کنیم.

سرمربی سرخپوشان خاطر نشان کرد: دنبال بهانه و علت نیستیم، اما اتفاقات و تصمیم‌گیری‌هایی که برای پرسپولیس در ماه‌های اخیر انجام شده کار را برای تیم سخت کرده است. این که چرا تیم در این وضعیت افتاده است، نمی‌خواهیم موشکافانه بررسی کنیم.

یحیی در ادامه صحبت‌های تند خود تاکید کرد: همه می‌دانند که بعد از پنج دوره قهرمانی جلوی تیم سنگ‌اندازی زیادی می‌شود و دوست ندارند این موفقیت‌ها ادامه داشته باشد. امیدوارم اشتباه کنم، ولی شاید خود من هم یکی از پروژه‌ها برای شکست و نابودی پرسپولیس باشم. امیدوارم این اتفاق نیفتاده باشد و اشتباه کنم. وقتی اتفاقات پرسپولیس را کنار هم می‌گذاریم فقط یک دلیل می‌تواند داشته باشد و آن هم این است که اجازه ندهند این تیم موفق شود. الان نمی‌خواهم زیاد صحبت کنم، بعد از باخت است و شاید خیلی‌ها فکر کنند دنبال بهانه هستیم. همانطور که گفتم باید بیشتر تلاش کنیم.

کد مطلب 5341559

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    نظرات

    • صادق MD ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      2 6
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      زمین کجه !!!
    • IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      3 7
      پاسخ
      پس مشخص سد سالهای قبل می خواستند شما قهرمان شوید واویلا !!!!!
    • IR ۲۳:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      2 1
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      شخص وزیر ورزش رئیس فدراسیون وسرمربی پرسپولیس باعث نابودی این تیم میشوند. وزیر به خاطر فس فس کردنش در انتخاب مدیرعامل. فدراسیون فوتبال به خاطر جلوگیری از گرفتن بازیکن خارجی وگل محمدی به خاطر چند روز دیر گرفتن حق و حقوش از باشگاه ودایما علیه باشگاه ودیگران مصاحبه کردن درضمن گل محمدی اگر جای برانکو بود
    • ظهرابی IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      3 0
      پاسخ
      جناب یحیی خان تنها راه اینکه دوباره به اوج برگردید اینه که روحانی رئیس جمهور بشه و بابا مسعود را بزار وزیر ورش والسلام
    • mahdi IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      1 0
      پاسخ
      اگه دوباره با همین ترکیب بیای جلو فاتحه تیم رو باید بخونیم اسدی رو نیمکت نشین کن بجاش کمال رو بیار امید رو بگذار بعنوان بازیساز اقایی دفاع چپ فرجی دفاع راست ابراهیمی هم دفاع وسط جای سیدجلال تمام
    • محمد استقلالی RO ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      1 1
      پاسخ
      بابا مسعود رفت
    • IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      2 1
      پاسخ
      کسی نمیخواد پرسپولیس نابود بشه ولی همه دوست دارند عدالت رعایت بشه. الان دیگه از رانت های وزیر ورزش خبری نیست و فریاد وانفسا سر دادند
    • مختار IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      استقلال هم هنوز به سرمربی و بازیکنش پادوانی بدهی دارد تعجب می کنم چرا اجازه گرفتن بازیکن خارجی به استقلال دادند ولی به پرسپولیس ندادند!؟ این از عجایب روزگار فوتبال ما هست!

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