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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۲۰:۳۴

در جلسه‌ای؛

اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون تعاون مجلس انتخاب شدند

اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون تعاون مجلس انتخاب شدند

اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی با رأی اکثریت اعضای این فراکسیون انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.

بر همین اساس، با رأی نمایندگان مجلس، سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه‌سرا به عنوان رئیس فراکسیون تعاون مجلس انتخاب شد.

همچنین حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی‌لارگانی نماینده مردم فلاورجان نیز به عنوان نایب رئیس اول و عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه به عنوان نایب رئیس دوم این فراکسیون انتخاب شدند، شهباز حسن پوربیگلری نماینده مردم سیرجان نیز به عنوان دبیر این فراکسیون انتخاب شد.

همچنین حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات سخنگوی فراکسیون تعاون شد.

کد مطلب 5341579

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