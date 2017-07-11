«آزادیخواه» رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس شد

حجت الاسلام احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری انتخابات هیات رئیسه فراکسیون حج و زیارت مجلس در نسشست ظهر امروز خبر داد و گفت: با رای اعضا، اینجانب به عنوان رئیس و آقایان سیدقاسم جاسمی نماینده مردم کرمانشاه و سیدجواد حسینی کیا نماینده مردم سنقر به عنوان نواب اول و دوم رئیس انتخاب شدند.

وی افزود: همچنین آقای سیدحسن حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود نیز به عنوان سخنگوی فراکسیون حج و زیارت انتخاب شد.

آزادخواه گفت: نخستین برنامه این فراکسیون دعوت از حجت الاسلام قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت و مسئولان این سازمان برای را بررسی آخرین اقدمات اجرایی مربوط به حج ۹۶ و پیش بینی تدابیر لازم هر چه بهتر حج خواهد بود.