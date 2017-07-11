  1. سیاست
  2. مجلس
۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۲

با رای اعضای فراکسیون؛

«آزادیخواه» رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس شد

«آزادیخواه» رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس شد

با رای اعضای فراکسیون حج و زیارت مجلس «احد آزادی خواه» به عنوان رئیس این فراکسیون انتخاب شد.

حجت الاسلام احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری انتخابات هیات رئیسه فراکسیون حج و زیارت مجلس در نسشست ظهر امروز خبر داد و گفت: با رای اعضا، اینجانب به عنوان رئیس و آقایان سیدقاسم جاسمی نماینده مردم کرمانشاه و سیدجواد حسینی کیا نماینده مردم سنقر به عنوان نواب اول و دوم رئیس انتخاب شدند.

وی افزود: همچنین آقای سیدحسن حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود نیز به عنوان سخنگوی فراکسیون حج و زیارت انتخاب شد.

آزادخواه گفت: نخستین برنامه این فراکسیون دعوت از حجت الاسلام قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت و مسئولان این سازمان برای را بررسی آخرین اقدمات اجرایی مربوط به حج ۹۶ و پیش بینی تدابیر لازم هر چه بهتر حج خواهد بود.

کد مطلب 4027973

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها