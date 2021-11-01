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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۲۱:۲۴

به طور روزانه؛

ظرفیت تزریق ۲۰ هزار دُز واکسن کرونا در بهارستان وجود دارد

ظرفیت تزریق ۲۰ هزار دُز واکسن کرونا در بهارستان وجود دارد

بهارستان- فرماندار بهارستان با اشاره به اینکه طی روز گذشته، حدود ۷۵۰۰ دُز واکسن کرونا در شهرستان تزریق شده است گفت: ظرفیت تزریق ۲۰ هزار دُز واکسن به طور روزانه در بهارستان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی تمهیدی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت و مقابله با بیماری کرونا استان تهران اظهار داشت: از ابتدای طرح واکسیناسیون کرونا، ۴۷۷ هزار و ۳۶۳ دُز واکسن کرونا در بهارستان تزریق و از این تعداد ۲۹۳ هزار و ۳۴۶ عدد در دُز اول و ۱۸۳ هزار و ۹۷۰ عدد طی دُز دوم تزریق شده است.

رئیس ستاد مدیریت و مقابله با ویروس کرونا با بیان اینکه تزریق دُز سوم با توجه به شرایط اعلامی فقط به کسانی که بیماری زمینه‌ای، کادر درمان و جانبازان با شرایط خاص تزریق می‌شود، افزود: در شهرستان بهارستان ۴۵۴ دُز سوم نیز به گروه هدف تزریق شده است.

فرماندار بهارستان اظهار داشت: تزریق واکسن به دانش آموزان نیز در این شهرستان در حال انجام است و تا کنون ۴۶۸۵۲ دُز واکسن تزریق شده است که از این تعداد ۳۸ هزار و ۵۶۷ طی دُز اول و ۲ هزار و ۹۸۵ واکسن طی دُز دوم تزریق شده است.

تمهیدی با اشاره به اینکه شهرستان ظرفیت تزریق روزانه ۲۰ هزار دُز واکسن را دارد، ادامه داد: در روز گذشته ۶۳۳۰ دُز واکسن در مراکز تجمیعی تزریق شده است که امیدوار هستیم شهروندان شهرستان با مراجعه به مراکز تجمیعی نسبت به انجام واکسیناسیون اقدام نمایند.

کد مطلب 5341595

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