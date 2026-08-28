تصادف ۲ پراید در جاده قمصر - کاشان ۶ مصدوم داشت

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی برخورد دو دستگاه خودروی سواری پراید در جاده قمصر کاشان، شش نفر مصدوم شدند.

وی ابراز کرد: پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس، کارشناسان فوریت‌های پزشکی پایگاه‌های چمران و عوارضی به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات درمانی اولیه و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به شرایط جاده‌ها، از شهروندان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، در هنگام رانندگی توجه کافی به مسیر داشته باشند.