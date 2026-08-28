فرماندار گناوه: وحدت و همدلی رمز عبور از مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح جمعه در جمع اهل سنت این شهرستان در مسجد حسنیین با تبریک هفته وحدت و تقارن آن با هفته دولت، اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم بر چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه سفارش کرده است و امروز نیز بیش از هر زمان دیگری باید به این سفارش الهی پایبند باشیم.
فرماندار گناوه افزود: همه ما با هر دیدگاه و نگاهی، باید پای بند به اتحاد مقدسی که قاید شهید، رهبر جوان و رئیس جمهور بر آن تاکید داشته اند، باشیم.
وی گفت: در برهه کنونی ضرورت دارد در برابر مشکلات و تهدیدها در کنار یکدیگر بایستیم تا دشمنان نتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند.
اسفندیاری ادامه داد: از صدر اسلام تاکنون، هر زمان جامعه با انسجام و وحدت حرکت کرده، توانسته از سختیها و بحرانها عبور کند.
فرماندار گناوه گفت: در شرایط حساس کنونی باید با ایمان به خداوند، پای بندی به آرمانهای شهدا و رهبری و حفظ اتحاد مقدس، یکپارچه و منسجم در مسیر سربلندی کشور حرکت کنیم.
وی تأکید کرد: همه اقشار جامعه از هر گروه و هر دیدگاهی ، زیر پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی تحت زعامت رهبری، برای حفظ امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور حرکت و تا پای جان از سرزمین خود دفاع می کنیم.
افتتاح و اجرای ۲۵۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی و اقتصادی هفته دولت
فرماندار گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته دولت به رئیسجمهور و مجموعه دولت اظهار کرد: با توکل بر خداوند و همکاری و همراهی مدیران شهرستان، امسال در مجموع حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی و اقتصادی در گناوه افتتاح، یا عملیات اجرایی آنها تقدیم مردم نجیب و شریف میشود.
وی افزود: این طرحها در حوزههای مختلف از جمله بهداشت و درمان، راهداری، آموزش و پرورش، شیلات، عمران شهری و روستایی و برق اجرا میشوند.
فرماندار گناوه تاکید کرد: هدف اصلی برنامه ها و پروژه ها، ارتقای خدمات و افزایش رضایتمندی مردم است.
وی بیان داشت: با وجود شرایط خاص کشور، اجازه ندادیم چرخ توسعه شهرستان متوقف شود و تلاش کردیم روند اجرای پروژهها با جدیت ادامه پیدا کند.
وی گفت: اولویت ما تکمیل پروژههای نیمهتمام است و امیدواریم هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند و مردم از ثمرات آنها بهرهمند شوند.
فرماندار گناوه با اشاره به فضای همدلی و وفاق در شهرستان گفت: شورای تأمین، شورای اداری و تمامی مجموعه مدیران شهرستان حول یک محور برای خدمت به مردم فعالیت میکنند و حضور امامان جمعه گناوه و بندرریگ بهعنوان منبع خیر و برکت، نقش مهمی در تقویت وحدت و همدلی در شهرستان دارد.
وی در پایان تاکید کرد: مدیران شهرستان باید با تمام توان در مسیر خدمت به مردم، رفع مشکلات و توسعه گناوه گام بردارند.
در این مراسم باشکوه معنوی برنامه های متنوعی اجرا شد و شرکت کنندگان بر اهمیت وحدت و همدلی میان مسلمانان و نقش آن در انسجام و اقتدار جامعه اسلامی تأکید کردند.
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