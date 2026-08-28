به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی شیبانی در دیدار با مسئول جهاد کشاورزی بهارستان، روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی و آخرین وضعیت بازار را بررسی کرد و بر استمرار تأمین پایدار اقلام ضروری تأکید داشت.

وی با قدردانی از تلاش مدیریت شهرستان، اصناف و دستگاه‌های متولی اظهار کرد: خوشبختانه در طول جنگ، شهرستان بهارستان با کمبود کالاهای اساسی مواجه نشد و حتی در برخی موارد کالای مازاد نیز وجود داشت.

فرمانده سپاه بهارستان با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین افزود: خدمت صادقانه و مسئولانه زمینه‌ساز رضایت الهی است و مسئولان باید با روحیه جهادی و دغدغه‌مندی نسبت به مردم، وظایف خود را دنبال کنند.

شیبانی همچنین اعلام آمادگی کرد که در صورت نیاز از ظرفیت بسیج برای تقویت تیم‌های نظارت و تنظیم بازار استفاده شود.

وی در ادامه با حضور در اتاق اصناف شهرستان و در همایش گرامیداشت هفته بسیج اصناف، با رؤسای اتحادیه‌ها دیدار و درباره وضعیت بازار، تأمین کالاهای اساسی و دغدغه‌های اصناف گفت‌وگو کرد.

فرمانده سپاه بهارستان در این دیدار بر ضرورت رصد مستمر بازار، تشدید نظارت‌های اثربخش و تأمین منظم کالاهای اساسی تأکید کرد و خواستار هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول و اصناف برای حفظ آرامش و ثبات بازار شد.

شیبانی نسبت به هرگونه سودجویی و اخلال در روند تأمین و توزیع کالا هشدار داد و بر ضرورت توجه جدی به مطالبات و دغدغه‌های مردم و اصناف تأکید کرد.

در پایان این دیدار از فرماندهان بسیج اتحادیه‌ها و اتاق اصناف تجلیل شد.