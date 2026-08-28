از دوحه تا تیانجین؛ نگاه تاریخ به دختران و پسران والیبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، امروز، جمعه ششم شهریور، سه تیم ملی زنان، زیر ۱۷ سال و مردان ایران در سه نقطه دنیا به مصاف رقبای خود خواهند رفت و تیم ملی والیبال ساحلی نیز عازم مسابقات قهرمانی آسیا خواهد شد.
بر این اساس، تیم ملی والیبال زنان ایران پس از درخشش در رقابتهای قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی قهرمانی جهان و المپیک در تیانجین، از ساعت ۱۰:۳۰ به مصاف اندونزی میرود. زنان والیبال ایران در صورت پیروزی در این دیدار، برای نخستین بار در تاریخ به جمع چهار تیم برتر آسیا صعود خواهند کرد؛ موفقیتی که یکی از آرمانهای فدراسیون والیبال تا سال ۲۰۲۸ محسوب میشود.
از سوی دیگر، تیم ملی زیر ۱۷ سال ایران از ساعت ۱۷:۳۰ در مرحله نیمهنهایی قهرمانی جهان به مصاف آرژانتین میرود و در صورت پیروزی، برای نخستین بار به فینال جهان صعود خواهد کرد تا مدال نقرهاش مسجل شود و در روز پایانی برای کسب بهترین رنگ مدال به میدان برود.
تیم ملی والیبال مردان ایران نیز که در اردوی برونمرزی مسکو حضور دارد، در آخرین دیدار تدارکاتی و دوستانه خود پیش از مسابقات قهرمانی آسیا، برای دومین بار به مصاف دینامو مسکو، تیمی که بیشترین بازیکنان تیم ملی روسیه را در اختیار دارد، میرود تا پس از دو روز تمرین در مسکو، روز دوشنبه نهم شهریور در بهترین شرایط ممکن و با آمادگی کامل راهی ژاپن شود.
این در حالی است که تیمهای ملی والیبال ساحلی ایران نیز جمعهشب برای حضور شایسته در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک راهی چین میشوند و سپس در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ به میدان خواهند رفت.
امروز میتواند یک روز رویایی برای والیبال ایران رقم بخورد. با این وجود، حتی اگر هر یک از تیمهای ملی کشورمان با شکست مواجه شوند، بدون هیچ کلیشهای، چیزی از ارزشهای آنان کم نخواهد شد؛ چراکه تا همینجا نیز بزرگی و شایستگی خود را در والیبال آسیا و جهان به اثبات رساندهاند.
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