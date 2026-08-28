به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۱۸ هزار داروخانه سرپایی در بخش خصوصی کشور، مشغول خدمت به مردم و بیماران هستند.

بنابر گفته رئیس انجمن داروسازان ایران، در حدود ۸۰ درصد خدمات دارویی توسط داروخانه‌های بخش خصوصی ارائه می‌شود که نشان می‌دهد؛ اگر این موسسات نباشند، خدمات دارویی در کشور دچار اختلال خواهد شد.

در همین حال، تمامی داروخانه‌های خصوصی با سازمان های بیمه‌گر پایه ، مثل سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تأمین‌اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح، طرف قرارداد و همکار هستند.

در شرایط کنونی که زنجیره تأمین دارو در کشور، با سختی بسیار و مشکلات و موانع زیاد مشغول تامین داروهای مورد نیاز بیماران است؛ داروخانه در حلقه آخر این زنجیره، بیشترین فشار اقتصادی را متحمل می شود، به طوری که ۸ همت چک های داروخانه‌ها برگشت خورده است.

برگشت ۸ هزار میلیارد تومان چک موسسات داروخانه‌ها، نشانه خوبی برای اقتصاد خُرد و کوچک این موسسات؛ نیست و می تواند به منزله زنگ خطر ورشکستگی داروخانه‌ها به ویژه، آن دسته از داروخانه هایی باشد که فقط از محل نسخه بیماران، هزینه ها را تامین می کنند.

روز گذشته و همزمان با روز داروسازی، سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد که ۳.۷ همت از مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی را به حساب آنها واریز کرده است که گفته می شود ۳ همت از این پول‌ها سهم داروخانه ها بوده است.

این در حالی است که حجم ریالی همکاری داروخانه‌ها با سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه ۱۲ همت است و داروخانه‌ها نزدیک به ۸ ماه طلب معوق از سازمان تأمین اجتماعی دارند.

شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، با انتقاد از رفتار سازمان تأمین‌اجتماعی با داروخانه‌ها، معتقد است که واریز ۳ همت از مطالبات داروخانه‌ها، هیچ مشکلی از مشکلات داروخانه‌ها را حل نمی کند.

حجم مطالبات داروخانه‌ها از سازمان های بیمه‌گر تا مرداد ۱۴۰۵، حدود ۷۷ همت است که پرداخت ۳ همت از این حجم از مطالبات آنها، یک شوخی تلخ در روز داروسازی است.