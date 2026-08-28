به گزارش خبرنگار مهر، اختلافات میان اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) و جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، وارد مرحله جدیدی شده و حالا موضوع به اقدامات حقوقی و احتمال تشکیل پرونده کیفری علیه رئیس فیفا در سوئیس رسیده است.
بن جاکوبز خبرنگار سرشناس فوتبال و خبرنگار talkSPORT، در خبری فوری اعلام کرد که یوفا یک درخواست ۶۰ صفحهای را به دادگاه منطقه جنوبی ایالات متحده در ایالت فلوریدا ارائه کرده است تا مقدمات اقدام کیفری علیه جیانی اینفانتینو در سوئیس را فراهم کند.
بر اساس گزارش جاکوبز، یوفا در این درخواست از دادگاه آمریکا خواسته است مجوز صدور احضاریه برای دو بخش مستقر در آمریکا، یعنی «فیفا آمریکا» و بخش مرتبط با جام جهانی ۲۰۲۶ را صادر کند تا این نهاد بتواند به «اسناد و مکاتبات» موردنظر خود دسترسی پیدا کند.
به گفته این خبرنگار، یوفا قصد دارد از این اسناد و اطلاعات برای تشکیل پرونده علیه اینفانتینو استفاده کند؛ پروندهای که قرار است در سوئیس پیگیری شود.
این اقدام در ارتباط با طرح جنجالی «FIFA Forward Enterprise» صورت گرفته است؛ طرحی که اینفانتینو برای جذب سرمایهگذاری خصوصی و واگذاری بخشی از حقوق تجاری رقابتهای فیفا مطرح کرده بود اما پس از اعتراضهای گسترده در فوتبال جهان کنار گذاشته شد.
یوفا معتقد است برای بررسی ابعاد این طرح و تصمیمات اتخاذشده در روند اجرای آن، به اسناد و مکاتبات داخلی فیفا نیاز دارد و از همین رو به دنبال دریافت این مدارک از طریق دادگاه آمریکا است.
جاکوبز در گزارش خود تأکید کرده است که یوفا با جمعآوری این مدارک در حال آمادهسازی پروندهای علیه اینفانتینو است و هدف نهایی این روند میتواند اعمال فشار بیشتر بر رئیس فیفا و حتی کنار رفتن او از ریاست فدراسیون جهانی فوتبال باشد.
با این حال، این تحولات به معنای محکومیت یا اثبات تخلف اینفانتینو نیست و در شرایط فعلی، موضوع در مرحله جمعآوری اسناد و بررسی زمینههای اقدام احتمالی کیفری قرار دارد.
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