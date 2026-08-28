۱۵ واحد صنفی متخلف در کاشان اخطار پلمب گرفتند

مهدی باقی مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر از تشدید نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در راستای ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی و نظارت بر اجرای ضوابط قانونی، گشتهای مشترک بازرسی با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط در سطح شهرستان انجام میشود که در طول بازرسی های انجام شده طی روزهای گذشته برای ۱۵ واحد صنفی اخطار پلمب صادر شد.
وی ابراز کرد: در یکی از این گشتهای مشترک، با حضور نمایندگان اداره نظارت بر اماکن عمومی، اداره صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و اتحادیه مشاوران املاک و اتومبیل شهرستان، از ۱۸ واحد صنفی مشاور املاک بازدید شد.
رئیس اتاق اصناف کاشان تصریح کرد: در جریان این بازرسیها، برای هفت واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن ضوابط انتظامی و الزامات قانونی و همچنین ثبت نکردن معاملات در سامانه مربوطه، برابر ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، اخطار پلمب صادر شد.
وی همچنین از اجرای گشت مشترک بازرسی از واحدهای صنفی میوه و ترهبار خبر داد و گفت: این بازرسی با همکاری اتاق اصناف، اتحادیه میوه و ترهبار و بسیج اصناف شهرستان انجام شد و در جریان آن، وضعیت پروانه کسب واحدها، قیمتهای درجشده و فاکتورهای خرید مورد بررسی قرار گرفت.
باقیمجرد خاطرنشان کرد: در این بازرسیها هشت فقره گزارش تخلف شامل گرانفروشی، درج نکردن قیمت و ارائه نکردن فاکتور خرید توسط واحدهای صنفی تنظیم و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شد. وی تأکید کرد: نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و برخورد با تخلفات با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد نظم در بازار ادامه خواهد داشت.
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