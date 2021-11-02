بلاتکلیفی اهالی «خِرشک» ۶ ماهه شد/ توقف مسئولان در ایستگاه وعده

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهرام قربانپور: چیزی از اردیبهشت نمانده بود که روزهای اردیبهشتی اهالی «خرشک» رودبار با رانش زمین به جهنم تبدیل شد. بعد از این اتفاق تلخ و با رسانه‌ای شدن این موضوع، جوشش حرکت گروه‌های جهادی، امدادی و بسیج مردمی به سمت روستای به حرکت در آمد، عمق و شدت فاجعه به شکلی بود که پای ستاد مدیریت بحران گیلان، مسئولان استانی و شهرستانی نیز به این روستا باز شد.

مسئولان گاه بی گاه با هدف سامان بخشیدن و رفع مشکلات اهالی، از زوایای مختلف روستای خرشک را مورد بازدید قرار دادند. تا جایی که رئیس مجلس هم در جلسه علنی، دستور پیگیری موضوع خرشک را به کمیسیون مربوطه صادر کرد. رانش زمین در این روستا که گفته می‌شود به خاطر فعالیت بیش از حد معدن منطقه و عوامل انسانی به وقوع بود تعداد ۳۴ خانوار از اهالی روستا را بی خانمان کرد.

عده‌ای از اهالی به خانه‌های بستگانشان در روستاها و شهرهای اطراف پناه آوردند و عده‌ای دیگر به ناچار و با دلهره و اضطراب، شب‌های کابوس واری را در «خرشک» سپری کردند. روزها و ماه‌ها گذشت و اکنون چهار ماه از آن حادثه تلخ سپری شده است و متأسفانه تاکنون اقدام اثرگذاری برای ساماندهی این اهالی صورت نگرفته و اگر هم کاری انجام شده سطحی و موقتی بوده و کافی نیست.

ورود به فصل سرد و سخت پاییز و زمستان از یک سو و بی سروسامانی اهالی خرشک از سوی دیگر، تداعی جدال سخت مرگ و زندگی را در این روستا به تصویر می‌کشد. واهمه لغزش دوباره زمین در خرشک به علت بارش نزولات آسمانی و لغزندگی زمین، آرامش برای روستاییان این منطقه نگذاشته است وقتی که هوا شروع به باریدن می‌کند دل‌های نگران ساکنین خرشک هم شروع به تپیدن می‌کند که مبادا زمین دوباره حرکت کند.

عدم هماهنگی دستگاه‌ها استانی با شهرستان رودبار در تعرفه زمین

فرماندار رودبار در خصوص ساماندهی روستاییان خرشک بعد از گذشت شش ماه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات بلاعوض به هر خانوار ساکن و دارای مسکن در محدوده رانشی، شناسایی و تعرفه عرصه با رویکرد نزدیکی به روستا و اراضی کشاورزی و تمایل اهالی بخشی از اقدامات بوده است.

هوشنگ عباسقلی زاده از تعرفه «دشت زمین» برای استقرار اهالی «خرشک» خبر داد و بیان کرد: اقدامات لازم برای تعرفه و جانمایی زمین و همچنین فراهم کردن زیرساخت‌های اولیه روستا فراهم شده است.

وی افزود: بررسی مطالعات ژئوتکنیکی زمین‌های پیشنهادی، انتخاب زمین شامل زمین‌های خسارت دیده و عرصه یکی از مجاوران، پیگیری و تصویب طرح هادی و الحاق به طرح توسط بنیاد مسکن در زمین تعرفه شده به مساحت مجموعاً ۳.۵ هکتار با لحاظ عقب نشینی مربوط به حریم خط انتقال گاز و همچنین هماهنگی با مشاور برای طراحی سایت و ارائه نقشه‌های جزئیات اجرایی طرح بخشی از اقدامات در روستای خرشک بوده است.

فرماندار رودبار با بیان اینکه همه شرایط برای آغاز عملیات تسطیح عرصه، احداث زیرساخت‌ها و ساخت واحدها فراهم است، اضافه کرد: با توجه به تعرفه زمین قبلی و اتلاف وقت از سوی برخی دستگاه‌های استانی بدون هماهنگی کامل با شهرستان در مورد برخورداری همه ویژگی‌ها همچون تمایل اهالی، دسترسی با اراضی کشاورزی و منطقه مسکونی قبلی و حتی حریم گاز و مسائل زیست محیطی، نگرانی‌هایی در بین اهالی به وجود آمد، البته با توجه به تعرفه عرصه فعلی با پیشنهاد اکثریت اهالی، انتظار داریم همکاری و تحویل عرصه به مساحت مورد نیاز برای تسریع در اجرای ساخت و ساز با نقشه طراحی شده در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

عباسقلی زاده با اشاره به جزئیات ارائه تسهیلات یک میلیارد ریالی برای ساکنین «خرشک» ارائه تسهیلات یک میلیارد ریالی برای ساکنین «خرشک»، بیان کرد: تاکنون در مجموع برای هر خانوار ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات بلاعوض و ۸۰۰ میلیون ریال تسهیلات با نرخ بهره پایین برای احداث واحد مسکونی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای احداث زیرساخت‌ها مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران پس از تصویب در هیأت وزیران به بنیاد مسکن ابلاغ و با برآورد انجام شده دستگاه‌های خدمات رسان شرایط برای جذب و تخصیص اعتبار مذکور فراهم شده است.

فرماندار رودبار ادامه داد: برای کمک به تسریع در احداث زیرساخت‌ها و واحدهای اهالی و نیز کاهش هزینه‌های تمام شده، پیگیری برای تأمین مصالح از محدوده رانشی با لحاظ شرایط قانونی و مسائل فنی در حال انجام است.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی های صورت گرفته با ایمن سازی منطقه رانشی امکان استفاده بهینه اهالی از منطقه مسکونی قبلی برای کشاورزی و استفاده مناسب به وجود خواهد آمد.

عباسقلی زاده با بیان اینکه با توجه به هزینه بالای زندگی شرایط سختی برای تعداد زیادی از اهالی که از لحاظ مالی و درآمدی وضعیت مناسبی نداشته و پس از بروز بحران و رانش منطقه نیز شرایط آنان سخت‌تر نیز شد، کفاف هزینه‌های کامل آنان را نداد تا این لحظه برای پرداخت کمک هزینه تصمیم و اقدامی صورت نگرفته اما نهایت تلاش برای کمک رسانی به هر نحو ممکن در دستور کار می‌باشد.

خواستار اشد مجازات برای مسببان حادثه «خرشک»

عضو شورای اسلامی روستای خرشک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گذشت شش ماه از حادثه رانش زمین در این روستا، اظهار کرد: برخی اقدامات اولیه برای ساماندهی اهالی حادثه دیده این روستا انجام شده است.

امین عزیزی با انتقاد از سیاه نمایی‌های برخی رسانه‌های شهرستان در باب حادثه خرشک، گفت: برخی رسانه‌های شهرستان با جوسازی‌های منفی و غیر واقع از این حادثه نه تنها گره‌ای از مشکلات این روستا باز نکردند بلکه خوراک رسانه‌ای ضد نظام شدند.

وی با بیان اینکه اگر چه خرشک به واسطه برخی عوامل انسانی و منفعت طلبی‌های افراد به این حال و روز افتاده و متضرر شده اما دلیل بر این نیست که سوژه رسانه‌های دشمن و ضد نظام شود، ادامه داد: اطلاع رسانی سبب تسریع در روند خدمات رسانی به روستا می‌شود و رسانه‌ها و خبرنگاران در کنار انعکاس چالش‌ها و مشکلات روستا، به خدمات صورت گرفته هم بپردازند و در قبال انتقاد، راهکار ارائه دهند.

عزیزی تغییر و تحولات در دولت و شوراهای اسلامی دلیل تأخیر در خدمات رسانی به مردم حادثه دیده خرشک است تغییر و تحولات در دولت و شوراهای اسلامی را دلیل تأخیر در خدمات رسانی به مردم حادثه دیده خرشک عنوان و بیان کرد: حادثه خرشک با برگزاری انتخابات و تغییر و تحولات سیاسی مقارن شد و همین موضوع روند خدمت رسانی به روستا و ساماندهی اهالی را کند کرد.

وی با اشاره به تعریف زمین برای انتقال اهالی به مکان دیگر از سوی بنیاد مسکن، اضافه کرد: زمین تعرفه شده توسط بنیاد مسکن و منابع طبیعی مورد پذیرش قرار نگرفت و قرار شد زمین جدیدی در نزدیکی روستا تعرفه شود که کارهای ابتدایی آن هم انجام شده است.

عضو شورای اسلامی روستای خرشک به اقدامات اولیه جانمایی زمین برای ساخت و ساز و انتقال اهالی روستا اشاره و بیان کرد: پنج هکتار همراه با حریم گاز برای اهالی خرشک پیش بینی و اقدامات طرح هادی روستا هم انجام شده است.

عزیزی با بیان اینکه برای هر فرد ۲۵۰ متر زمین در نظر گرفته می‌شود، گفت: کوچه گذاری، نقشه برداری و ایجاد ساختمان و مقدمات اولیه ساخت و ساز انجام شده است.

دستگیری مسببان حادثه خرشک

وی ادامه داد: در حال حاضر برای ۲۰ خانوار خرشکی زمین جانمایی شده و مابقی در حال بروزرسانی نقشه طرح هادی است که آن هم در اسرع وقت انجام می‌شود.

عضو شورای اسلامی روستای خرشک با اشاره به مسدود بودن راه دسترسی بالا محله روستا، بیان کرد: بعد از حادثه خرشک راه بالا محله روستا مسدود شد و تردد اهالی با مشکل مواجه است که با پیگیری‌های انجام شده قرار است این مشکل هم رفع شود.

عزیزی با اشاره به پرداخت ودیعه ۱۵ میلیون تومانی برای حادثه دیده گان خرشک، اضافه کرد: تعداد ۳۱ خانوار از ۳۴ خانوار این روستا ودیعه ۱۵ میلیون تومانی را دریافت کردند و مابقی هم مدارکشان را تکمیل نکرده بودند که با تکمیل مدارک، این مبلغ به آنها تعلق می‌گیرد.

عضو شورای اسلامی روستای خرشک با تشکر از تلاش‌های گروه‌های جهادی، بسیجیان و گروه‌های امدادی در امدادرسانی به روستاییان، بیان کرد: حضور گروه‌های جهادی، بسیج، سپاه و هلال احمر به روستا، موجب دلگرمی روستاییان خرشک شد.

عزیزی با اشاره به اقدام تحسین برانگیز دستگاه قضائی در خصوص بازداشت مسببان حادثه خرشک، تصریح کرد: اهالی خرشک خواستار اشد مجازات مسبب و مسببان این حادثه هستند و به هیچ عنوان از حقشان کوتاه نمی آیند اگر چه دستگاه قضائی با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند.

گفتنی است؛ به رغم تلاش‌های دو هفته‌ای خبرنگار مهر برای دریافت پاسخ از بنیاد مسکن درباره آخرین اقدامات انجام شده برای روستای «خرشک» و وعده‌های داده شده مبنی برای ارسال پاسخ سوالات، تا این انتشار این گزارش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان پاسخی به سوالات نداد.