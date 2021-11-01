استقبال ۶۰ هزار نفری مریوانی ها از جشنواره تئاتر خیابانی

به گزارش خبرنگار مهر، عبیدالله رستمی روز دوشنبه در اختتامیه پانزدهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی مریوان اظهار کرد: در شرایط کرونایی با همراهی مردم و همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی موفق به برگزاری جشنواره پانزدهم شدیم.

وی افزود: القای فضای شور و نشاط در جامعه از برکات برگزاری این جشنواره در شهر مرزی مریوان است که خوشبختانه این رویداد هنری با استقبال خوب مردمی همراه شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از برگزاری ۸۵ اجرای عمومی در جریان پانزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان خبر داد و گفت: در مجموع بیش از ۶۰ هزار نفر از مردم مریوان از این رویداد دیدن کردند که با توجه به جمعیت ۱۵۰ هزار نفری شهرستان مریوان یک آمار عالی است.

رستمی خاطرنشان کرد: جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان بزرگترین رویداد هنری استان به شمار می‌رود و همراهی مردم این شهر مرزی با این جشنواره نشان دهنده فرهنگی بودن آن هاست.

آمادگی شهرداری برای ایجاد زیرساخت تئاتر در محوطه زریبار

شهردار مریوان نیز در این مراسم اظهار کرد: تئاتر خیابانی با زندگی مریوانی‌ها عجین شده است و با تمام توان سعی می‌کنیم که در تقویت زیرساخت‌های این هنر مردمی کوشا باشیم.

قاسمی پور افزود: تئاتر خیابانی به شاخصه ای فرهنگی و نهادینه شده در بین مردم مریوان تبدیل شده است لذا برای تقویت این ویژگی فرهنگی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم.

شهردار مریوان از آمادگی این نهاد عمومی برای ایجاد زیرساخت‌های ویژه تئاتر و هنرهای نمایشی در این شهر خبر داد و گفت: امیدواریم دستگاه‌های متولی امر با رعایت معیارهای زیست محیطی و در قالب امری کارشناسی ما را در راستای ایجاد زیرساخت هنری در محوطه پارک دریاچه زریبار یاری کنند.