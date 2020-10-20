شمار مبتلایان به کرونا در روسیه نیز افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ستاد عملیات مبارزه با گسترش همه‌گیری کرونا در روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که شمار مبتلایان به کووید-۱۹ در این کشور رکورد زده است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، در شبانه روز گذشته ۲۶۹ نفر در این کشور جهان خود را از دست داده اند.

به گزارش این رسانه، طی ۲۴ ساعت گذشته در ۸۴ منطقه روسیه ۱۶ هزار و ۳۱۹ مورد جدید از ابتلا به ویروس کرونا ثبت شد که ۲۸.۶ درصد از آنها بدون علائم بوده اند.

همچنین، تعداد ۹ هزار و ۷۰۴ نفر نیز بهبود یافته اند.

گزارش ها در این خصوص حاکیست، مسکو با ۴ هزار و ۹۹۹ بیمار مبتلا در جایگاه اول و بعد از آن سنت پترزبورگ ۶۹۵ نفر، نیژگورود ۳۶۶ نفر، راستوف ۳۵۲ نفر و آلتای ۳۰۵ نفر قرار دارند.