مشکلات ارتباطی در شهرستان گناوه مرتفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحمید خدری عصر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف مورد نظر در بحث پدافند غیرعامل باید اطلاع‌رسانی مناسبی صورت گیرد.

وی پیرامون اهمیت بحث پدافند غیر عامل بیان کرد: افکار عمومی جامعه نسبت به پدافند غیر عامل شناخت درستی ندارند و باید نسبت به این موضوع آموزش و اطلاع رسانی بیشتری شود تا همکاری موثرتری صورت گیرد.

خدری با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی گفت: مردم شهرستان گناوه که مردمی مومن و معتقد هستند قطعا نسبت به یاری موکب ها و برگزاری باشکوه حماسه حسینی که حفظ شعائر اسلامی و بزرگداشت شعائر دینی است همت خواهند کرد.

وی افزود: مردم و مسئولان همه در کنار هم در برپایی این شعائر دینی که نظام و دین و حکومت ما بر پایه حفظ این شعار است در برگزاری مراسم باشکوه اربعین همکاری لازم را داشته باشند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط فعلی کشور مسئولان باید حضور مستمر و خدمت رسانی شایسته به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.