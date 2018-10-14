  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۰:۵۱

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم:

مشکلات ارتباطی در شهرستان گناوه مرتفع شود

مشکلات ارتباطی در شهرستان گناوه مرتفع شود

بوشهر - نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات ارتباطی در شهرستان گناوه مرتفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحمید خدری عصر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف مورد نظر در بحث پدافند غیرعامل باید اطلاع‌رسانی مناسبی صورت گیرد.

وی پیرامون اهمیت بحث پدافند غیر عامل بیان کرد: افکار عمومی جامعه نسبت به پدافند غیر عامل شناخت درستی ندارند و باید نسبت به این موضوع  آموزش و اطلاع رسانی بیشتری شود تا همکاری موثرتری صورت گیرد.

خدری با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی گفت: مردم شهرستان گناوه که مردمی مومن و معتقد هستند قطعا  نسبت به یاری موکب ها و برگزاری باشکوه حماسه حسینی که حفظ شعائر اسلامی و بزرگداشت شعائر دینی است همت خواهند کرد.

وی افزود: مردم و مسئولان همه در کنار هم  در برپایی این شعائر دینی که نظام و دین و حکومت ما بر پایه  حفظ این شعار است در برگزاری مراسم باشکوه اربعین همکاری لازم را داشته باشند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط فعلی کشور مسئولان باید حضور مستمر و خدمت رسانی شایسته به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.

کد مطلب 4430379

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها