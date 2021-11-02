به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های پنج وزن نخست کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان روز گذشته آغاز شد و طی آن نمایندگان ایران به میدان رفتند که در پایان دور مقدماتی پویا دادمرز در وزن ۵۵ کیلوگرم، امین کاویانی نژاد در وزن ۷۷ کیلوگرم و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند.

همچنین علیرضا نجاتی در وزن ۶۳ کیلوگرم راهی دیدار رده بندی شد و ناصر علیزاده هم در وزن ۸۷ کیلوگرم باید در گروه بازنده‌ها به مبارزاتش ادامه دهد.

در وزن ۵۵ کیلوگرم پویا دادمرز در دور نخست با نتیجه ۶ بر ۱ اختیار بوتیروف از ازبکستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱ بر ۱ از سد نیهاد گولوزاده از آذربایجان گذشت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. دادمرز در این مرحله تاراس کروپسکی از اوکراین را با نتیجه ۹ بر ۳ شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل تیلور لامونت از آمریکا با نتیجه ۵ بر ۱ به برتری دست یافت و راهی دیدار فینال شد. حریف امروز وی در فینال ماولود ریزمانوف از روسیه است.



در وزن ۶۳ کیلوگرم علیرضا نجاتی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر نیراج از هند را مغلوب کرد. وی در دور دوم و در مرحله یک چهارم نهایی الکساندر هروشین از اوکراین را با نتیجه ۵ بر ۱ از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. نجاتی در این مرحله مقابل لری ابولادزه دارنده مدال نقره جهان از گرجستان با نتیجه ۷ بر ۳ مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. حریف وی در این دیدار برنده کشتی میان گئورگی تیبیلوف از روسیه و آسوخات موخامادیف از قزاقستان است.



در وزن ۷۷ کیلوگرم امین کاویانی نژاد در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر آردیت ندوج از آلبانی را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر مقابل نیکولوز چیخایدزه از گرجستان پیرورز شد.کاویانی نژاد در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی ارکان ارگن از ترکیه را با نتیجه ۱۰ بر ۵ مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر سرگئی استپانوف دارنده مدال طلای زیر ۲۳ سال اروپا از روسیه را از پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال شد. کاویانی نژاد در دیدار پایانی به مصاف تاماس لوای دارنده مدال برنز زیر ۲۳ سال جهان از مجارستان می‌رود.



در وزن ۸۷ کیلوگرم ناصر علیزاده در دور اول با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب الکساندر کوماروف دارنده مدال برنز اروپا از روسیه شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها رفت. وی ابتدا باید با کومار سونیل از هند کشتی بگیرد و در صورت پیروزی بر این حریف به مصاف ماکسات سایلایو از قزاقستان برود و در صورت گذر از این حریف در دیدار رده بندی مقابل تموری چکاسلیدزه از گرجستان قرار خواهد گرفت.



در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امین میرزازاده در دور اول با نتیجه ۶ بر ۱ نیکولا میلاتوویچ از نروژ را مغلوب کرد وی در دور دوم در یک دیدار نفسگیر با نتیجه ۲ بر ۱ از سد میخائیل لاپتی اف از روسیه گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. میرزازاده در این مرحله آنتون ساونکو از قزاقستان را با نتیجه ۳ بر ۱ از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ فاتیح بوزکورت از ترکیه را شکست داد و راهی دیدار فینال شد. وی در این دیدار به مصاف داوید اوواسپیان دارنده مدال برنز زیر ۲۳ سال جهان از ارمنستان می‌رود.



مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق امشب برگزار می‌شود.

همچنین رقابت‌های مقدماتی مدعیان پنج وزن دوم نیز از ظهر امروز آغاز می‌شود که برنامه پیکارهای فرنگی‌کاران ایران به شرح زیر است:



در وزن ۶۰ کیلوگرم که ۲۲ نفر حضور دارند، مهدی محسن نژاد پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با دیلان گریگرسون از آمریکا کشتی می‌گیرد.



در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۲۶ نفر حضور دارند، محمدجواد رضایی در دور اول با نیلس بوشنر از آلمان کشتی می‌گیرد و در صورت گذر از این حریف در دور بعد با برنده مبارزه میان الکسی ماسیک از اوکراین و ساموئل آقاجانیان از ارمنستان مسابقه می‌دهد.



در وزن ۷۲ کیلوگرم که ۲۶ نفر حضور دارند، امیر عبدی در دور اول به مصاف عبداله توپراک از ترکیه می‌رود و در صورت پیروزی مقابل این کشتی گیر، در دور دوم با برنده دیدار میان دنیس مرتل از چک و سرگئی کوتوزوف از روسیه مبارزه خواهد کرد.



در وزن ۸۲ کیلوگرم که ۲۳ نفر حضور دارند، محمد ناقوسی در دور نخست به مصاف روهیت داهیا از هند می‌رود و در صورت شکست این کشتی گیر در دور دوم با برنده مبازه میان اکسوز موکوبو از نروژ و کارلو کودریچ از کرواسی کشتی خواهد گرفت.



در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۲۵ نفر حضور دارند، مرتضی القوسی در دور نخست به مصاف مارکوس راجینگر از اتریش می‌رود و در صورت پیروزی در این دیدار در دور بعد به مصاف برنده دیدار میان الکساندر سیموویچ از صربستان و دامیان وون از سوئیس می‌رود.