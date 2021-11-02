محسن نژاد و رضایی فینالیست شدند/ ناقوسی به رده بندی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان مسابقات مقدماتی مهدی محسن نژاد در وزن ۶۰ کیلوگرم و محمدجواد رضایی در وزن ۶۷ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند، محمد ناقوسی در وزن ۸۲ کیلوگرم راهی دیدار رده بندی شد و امیرعبدی نیز به گروه بازنده‌ها رفت.



نتایج کشتی گیران کشورمان به شرح زیر است:



در وزن ۶۰ کیلوگرم مهدی محسن نژاد پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با با نتیجه ۸ بر صفر دیلان گریگرسون از آمریکا را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۸ بر صفر موخامدکودیر یوسوپوف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار پریدون آبولادزه از گرجستان را با نتیجه ۵ بر ۳ از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. حریف محسن نژاد در دیدار فینال انور اله یاروف قهرمان زیر ۲۳ سال اروپا از روسیه است.



در وزن ۶۷ کیلوگرم محمدجواد رضایی در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر نیلس بوشنر از آلمان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر الکسی ماسیک از اوکراین را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی رفت. رضایی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۲ از سد میخائیل یاخیایف از روسیه گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله جانی ختسوریانی از گرجستان را با نتیجه ۵ بر ۱ شکست داد و راهی دیدار فینال شد. رضایی در دیدار فینال به مصاف حسرت جعفراف قهرمان جوانان جهان از آذربایجان می‌رود.



در وزن ۷۲ کیلوگرم امیر عبدی در دور اول با نتیجه ۱۱ بر ۳ عبداله توپراک از ترکیه را از پیش رو برداشت وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر ۱ مغلوب سرگئی کوتوزوف دارنده مدال نقره رقابت‌های جهانی نروژ از روسیه شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، عبدی راهی گروه بازنده‌ها شد. وی ابتدا باید با دنیس مرتل از چک کشتی بگیرد و در صورت پیروزی بر این حریف به مصاف اوتار آبولادزه از گرجستان برود و در صورت غلبه بر این کشتی گیر راهی دیدار رده بندی خواهد شد تا مقابل اولوی غنی زاده از آذربایجان قرار بگیرد.



در وزن ۸۲ کیلوگرم محمد ناقوسی در دور نخست با نتیجه ۵ بر صفر روهیت داهیا از هند را شکست داد وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۵ از سد اکسوز موکوبو از نروژ گذشت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. ناقوسی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۱ دمیترو گاردوبی از اوکراین را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل آیونگو ریکادزه دارنده مدال برنز اروپا از گرجستان با نتیجه ۵ بر ۳ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. در گروه بازنده‌ها ابتدا باید حریفان استونی و فنلاندی با هم کشتی بگیرند و برنده آنها به مصاف حریف روس برود و برنده این دیدار حریف نماینده کشورمان در دیدار رده بندی خواهد بود.



در وزن ۹۷ کیلوگرم مرتضی الغوثی در دور نخست با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب مارکوس راجینگر از اتریش شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی، الغوثی از دور رقابت‌ها کنار رفت.



رقابت‌های رده بندی و فینال اوزان فوق از ساعت ۲۰:۳۰ فرداشب برگزار می‌شود.