علیرضا کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کرمانشاه دارای ۲ هزار و ۶۰۰ روستا بوده که از این تعداد یک هزار و ۴۳۴ روستا بالای ۲۰ خانوار هستند که جمعیتی معادل ۴۹۳ هزار نفر را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: از مجموع ۲ هزار و ۶۰۰ روستا استان کرمانشاه تعداد یک هزار و ۹۰۰ روستا زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب استان قرار دارند که حدود ۷۰۰ روستا به دلایل مختلف خدمات شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه را دریافت نمی‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: عمده تأمین منابع آب روستایی چشمه‌ها و چاه هستند که به دلیل خشکسالی و کاهش بارندگی میزان آبدهی آنان کاهش پیدا کرده و یا خشک شده‌اند و منابع تأمین آب در روستاها پایدار نیستند.

کاکاوند بیان کرد: ۷۰ هزار نفر از جمعیت روستایی استان کرمانشاه به دلیل عدم پایداری منابع آبی و خشکسالی با تنش آبی مواجه هستند.

وی خاطر نشان کرد: اعتبارات آبرسانی روستایی استان کرمانشاه طی سال جاری ۷۷۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۵۰ درصد آن به استان اختصاص یافته و تا پایان سال ۱۴۰۰، ۴۶۰ روستا زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: عملیات آبرسانی به روستاهای استان کرمانشاه آغاز شده که تا دهه فجر سال جاری بیش از ۱۰۰ روستا زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب استان قرار می‌گیرند.