ارتش عراق ۵ عنصر تکفیری داعش را شناسایی و بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، سلسله عملیات‌های ضد تروریستی نیروهای ارتش عراق در نقاط مختلف این کشور ادامه دارد. نیروهای عراقی عملیات جدیدی را علیه تکفیریها در استان نینوا ترتیب دادند.

بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش عراق در جریان عملیات مذکور مواضع تروریست‌های تکفیری را در هم کوبیدند. منابع امنیتی اعلام کردند که در این عملیات ۵ عنصر تکفیری داعش شناسایی و بازداشت شدند.

این درحالی است که چندی پیش نیز نیروهای امنیتی عراق طی عملیاتی گسترده در استان صلاح الدین توانستند مقادیر زیادی از راکت‌های متعلق به تکفیریهای داعش را کشف کنند.

گفتنی است، در ادامه تحولات امنیتی عراق، چندی پیش هم شماری از عناصر تروریستی داعش قصد داشتند به مناطق از استان دیالی نفوذ کنند که دخالت به موقع نیروهای مقاومت «حشد شعبی» مانع از تحقق هدف آنها شد.