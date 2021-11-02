به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی آل‌هاشم در جلسه شورای اداری استان، بر هم‌افزایی و همدلی همه مسئولان برای حل مسائل و مشکلات استان تأکید کرد و گفت: توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه و محرومیت‌زدایی مهم‌ترین مسائلی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی، حل مشکل زیست‌محیطی دریاچه ارومیه و سامان‌دهی بحث حاشیه‌نشینی را از دیگر موضوعات مهم استان ذکر کرد و از مدیران دستگاه‌ها خواست تا در این خصوص با استاندار جدید به صورت جدی همکاری کنند.

امام جمعه تبریز همچنین درخصوص حمله سایبری به سامانه سوخت کشور در هفته گذشته، گفت: این حمله ترکیبی، بیش از آنکه یک حمله باشد، یک دفاع بزدلانه و منفعلانه از سوی دشمن بود و ایران اسلامی باید برای پاسخ‌گویی به‌موقع به این‌گونه تحرکات آماده باشد.

وی با ارائه تحلیلی از این رویداد در چهار سطح سیاسی، فنی، امنیتی و اطلاع‌رسانی، گفت: همراهی و درک صحیح مردم، اقدام شجاعانه صداوسیما در اطلاع‌رسانی سریع و صریح و حضور میدانی رئیس جمهور در صحنه، فتنه دشمن را ناکام گذاشت.

حجت‌الاسلام آل‌هاشم همچنین تقویت و ایمن‌سازی زیرساخت‌های سایبری کشور، رفع حفره‌های امنیتی در مراکز حساس، هماهنگی دستگاه‌های اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی به‌موقع مسئولان در موارد مشابه را ضروری دانست.