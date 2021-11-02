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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۰۹

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تاکید کرد؛

ضرورت رفع حفره‌های امنیتی در مراکز حساس

ضرورت رفع حفره‌های امنیتی در مراکز حساس

تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بر ضرورت رفع حفره‌های امنیتی در مراکز حساس کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی آل‌هاشم در جلسه شورای اداری استان، بر هم‌افزایی و همدلی همه مسئولان برای حل مسائل و مشکلات استان تأکید کرد و گفت: توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه و محرومیت‌زدایی مهم‌ترین مسائلی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی، حل مشکل زیست‌محیطی دریاچه ارومیه و سامان‌دهی بحث حاشیه‌نشینی را از دیگر موضوعات مهم استان ذکر کرد و از مدیران دستگاه‌ها خواست تا در این خصوص با استاندار جدید به صورت جدی همکاری کنند.

امام جمعه تبریز همچنین درخصوص حمله سایبری به سامانه سوخت کشور در هفته گذشته، گفت: این حمله ترکیبی، بیش از آنکه یک حمله باشد، یک دفاع بزدلانه و منفعلانه از سوی دشمن بود و ایران اسلامی باید برای پاسخ‌گویی به‌موقع به این‌گونه تحرکات آماده باشد.

وی با ارائه تحلیلی از این رویداد در چهار سطح سیاسی، فنی، امنیتی و اطلاع‌رسانی، گفت: همراهی و درک صحیح مردم، اقدام شجاعانه صداوسیما در اطلاع‌رسانی سریع و صریح و حضور میدانی رئیس جمهور در صحنه، فتنه دشمن را ناکام گذاشت.

حجت‌الاسلام آل‌هاشم همچنین تقویت و ایمن‌سازی زیرساخت‌های سایبری کشور، رفع حفره‌های امنیتی در مراکز حساس، هماهنگی دستگاه‌های اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی به‌موقع مسئولان در موارد مشابه را ضروری دانست.

کد مطلب 5341821

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