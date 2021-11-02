خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: تب کرونا دوباره در استان ایلام بالا رفت، با عادی انگاری و عدم توجه لازم به پروتکل‌های بهداشتی متأسفانه شاهد افزایش تعداد بستری مبتلایان به ویروس منحوس کرونا در استان ایلام هستیم.

با عادی شدن مجالس عروسی و دور همی ها در روزهای گذشته کرونا هم فرصت جولان بیشتری پیدا کرده است، طبق اعلام متخصصان حوزه درمانی اگر می‌خواهیم در تب و تاب موج ششم کرونا گرفتار نشویم باید خود را در مقابل این بیماری واکسینه کرد.

حضور در تجمع عادی شده است

یکی از شهروندان ایلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همین که مسئولان اعلام می‌کنند وضعیت نارنجی یا زرد است، دورهمی ها، حضور در تفرجگاه‌ها و مراسم عادی می‌شود.

زهرا یاسمی تصریح کرد: همین تجمعات باعث این چنین وضعیت بحرانی می‌شود.

وی افزود: مردم باید خود خطرات این ویروس را درک و این مسائل را بیشتر رعایت کنند، افرادی که نیز هنوز واکسن تزریق نکرده‌اند هر چه زودتر برای تزریق واکسن اقدام کنند.

یاسمی بیان کرد: این افراد با جان مردم بازی می‌کنند و دیگران را هم مبتلا می‌کنند.

عمده افراد مبتلا به کرونا واکسن تزریق نکرده‌اند

مدیر شبکه بهداشت و درمان دره شهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به رغم فعالیت مراکز واکسیناسیون در شهرستان دره شهر، اما عده‌ای هستند که برای تزریق واکسن تعلل می‌کنند.

سجاد مظلومی افزود: از دو سه هفته گذشته آمار مبتلایان و بستری‌های کرونایی در این شهرستان آمار افزایشی بوده است که عمده این افراد نیز افرادی بودند که واکسن کرونا دریافت نکرده بودند.

افزایش آمار مبتلایان در برخی از مناطق استان ایلام

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این روزها بر دو موضوع بسیار مهم تاکید داریم، موضوع اول بحث خود بیماری این ویروس است که در برخی شهرستان‌ها مجدداً آمار مبتلایان به کرونا افزایش پیدا کرده است.

جمیل صادقی فر اضافه کرد: این افزایش آمار در شهرستان دره شهر وچرداول بسیار نگران کننده است.

وی تصریح کرد: انتظار این است که در فصل پاییز که سال گذشته از آن بسیار ضربه خوردیم و بیشترین فوتی کرونایی در استان ثبت شد، مردم بیشتر رعایت کنند و در تجمعات حضور پیدا نکنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام اضافه کرد: مردم با رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی در جامعه ظاهر شوند.

تزریق واکسن در استان از مرز ۸۰ درصد گذشت

وی بیان داشت: اولویت دوم که بسیار بر روی آن تاکید داریم بحث واکسیناسیون است، خوشبختانه تزریق واکسن در استان از مرز ۸۰ درصد گذشته است.

صادقی فر گفت: بیش از ۸۰ درصد افراد بالای ۱۲ سال استان حداقل یک دوز واکسن دریافت کرده‌اند، البته آن ۲۰ درصد مانده نیز افرادی هستند که در خطر هستند و متأسفانه افرادی هستند که فکر می‌کنند به هر دلیلی نباید واکسن بزنند یا فکر می‌کنند ایمن هستند.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد که عمده افراد بستری و فوتی‌ها افرادی هستند که واکسن تزریق نکرده‌اند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام تصریح کرد: امیدواریم که جاماندگان از تزریق واکسن در استان ایلام در روزهای آینده برای تزریق واکسن خود اقدام کنند.

صادقی فر افزود: هم اکنون بیش از ۷۲ درصد جمعیت دانش آموزی استان ایلام نیز واکسن تزریق کرده‌اند.

وضعیت کرونایی موجود در شهرستان‌های استان می‌طلبد برای جلوگیری از جهش این ویروس علاوه بر جدی گرفتن توصیه‌های بهداشتی کارشناسان و زدن ماسک، از هر گونه دورهمی و تجمعات خانوادگی نیز خودداری کنیم.