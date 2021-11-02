سد مخزنی سقزچی به تراز نرمال رسید

علی اکبری سولا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به بحث سرریز شدن سد سقزچی نمین در روزهای گذشته اشاره و اظهار کرد: روز گذشته به دلیل بارش‌های منطقه‌ای سد سقزچی در منطقه نمین با افزایش جزئی حجم آب مواجه بود که در واقع مشکل مربوط به سر ریز شدن سد نبود بلکه با همین بارندگی‌ها حجم سد به تراز عادی خود رسیده است.

وی به گلایه‌های مردم روستای سقزچی اشاره و عنوان کرد: شبکه سد به این شکل تعریف شده است که از مردم دعوت شده در احداث سد مشارکت کنند و دولت برای مردم وام در نظر بگیرد تا در ساخت سد هزینه شود در این مقطع زمانی اهالی روستای سقزچی مراجعه نکرده‌اند و تنها روستاهای «ایریل» و «بریس» مشارکت کرده‌اند و شبکه برای اراضی روستاهای «بریس» و «ایریل» تعریف شده است البته قسمت‌هایی از روستاهای «مرنی»، «سقزچی» و «رز» را به صورت سنتی پوشش می‌دهیم.

رئیس اداره منابع آب نمین ادامه داد: اراضی روستاهای «ایریل»، «بریس» و «زر» دیمی بودند و حق آبه داشتند اما با احداث سد حق آبه روستاهای «سقزچی»، «مرنی» و «یونجالو» بهبود پیدا کرده است.

اکبری در خصوص درخواست مردم برای پمپاژ آب به زمین‌های بالا دست تصریح کرد: در بالای سد چنین امکانی نداریم شبکه ثقلی طراحی شده است و اراضی تحت پوشش نیز تعریف شده است قسمت‌هایی از بالای سد هم در نظر گرفته شده است مابقی اراضی امکان اضافه شدن به شبکه را ندارند در ضمن سد بندی که بالا دست قرار داشت همچنان قابل استفاده است.

وی در خصوص درخواست مردم روستای «حور» جهت تخصیص آب از سد افزود: اخیراً مردم روستای «حور» درخواست داشتند که به دلیل حجم آب متأسفانه بیشتر از این امکان اضافه کردن اراضی به شبکه وجود ندارد.

رئیس اداره منابع آب نمین گفت: سد مخزنی سقزچی به عنوان یکی از سدهای دارای ظرفیت توسعه گردشگری در استان شناخته می‌شود و دولت برای اجرای طرح گردشگری با هدف محرومیت زدایی و جلوگیری از مهاجرت مردم منطقه تمایل دارد اجرای طرح گردشگری را به بخش خصوصی واگذار کند در این خصوص دو بار برای جذب سرمایه گذار حوزه گردشگری آگهی زدیم و از طرف بخش خصوصی استقبال صورت نگرفته است.

اکبری به مطالبات تأمین آب مصارف صنعتی اشاره کرد و گفت: برای تأمین یک میلیون و ۵۰۰ متر مکعب آب اقدام کرده‌ایم.

این مسئول همچنین به تأثیر مثبت سد سقزچی در منطقه اشاره و بیان کرد: آب سد در فصل غیر زراعی ذخیره می‌شود و احداث سد باعث شده چشمه‌های پایین دست پر آب شوند و کشاورزی منطقه رونق پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سد مخزنی سقزچی از نوع خاکی با هسته رسی است این سد با ارتفاع ۲۱ متر از پی و حجم مخزن ۳.۶۵ میلیون مترمکعب و حجم مرده ۰.۳ میلیون متر مکعب با هدف تأمین آب مورد نیاز کشاورزی در سطح ۴۶۰ هکتار از اراضی شبکه آبیاری سد سقزچی و حق آبه برای روستاهای پایین دست احداث شده است میزان اراضی تحت پوشش سد تقریباً ۳۶۰ هکتار داخل شبکه است و ۱۰۰ هکتار خارج شبکه را شامل می‌شود که برای حق آبه بران سنتی پایین دست در نظر گرفته شده است. این در بخش «ویلکیج» شهرستان نمین و این شهرستان در ۲۵ کیلومتری شرق اردبیل واقع شده است.