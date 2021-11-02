حسین ایراندوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بازار مرغ در اصفهان اظهار داشت: امروز جلسه تنظیم بازار استان برای تصمیم گیری در زمینه قیمت مرغ تشکیل شد.

وی افزود: بر اساس مباحث مطرح شده در این ستاد، پذیرفته شد که قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف کننده به ۳۱ هزار تومان اصلاح شود.

معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان کمبود مرغ نداریم، گفت: جوجه ریزی در استان اصفهان مناسب است به گونه‌ای که در مهر ماه امسال میزان جوجه روزی در استان یک میلیون قطعه بیش از سال گذشته بوده است.

دلیل کمبود مرغ در اصفهان اعتراض مرغداران بود

وی با بیان اینکه طی چهار روز گذشته عرضه مرغ به دلیل اعتراض مرغداران نسبت به قیمت مرغ در استان اصفهان نسبت به دیگر استان‌ها، در بازار شاهد کمبود مرغ بودیم، ابراز داشت: این مشکل با اصلاح قیمت از امروز برطرف خواهد شد.

ایراندوست با بیان اینکه در آبان ماه نیز به سقف ظرفیت جوجه ریزی رسیدیم، تصریح کرد: با توجه به تدابیر اندیشیده شده قرار است مقداری از جوجه‌های وارداتی در قالب قرارداد بین شرکت پشتیبانی امور دام و مرغداران گوشتی مورد استفاده قرار دهیم و آمار جوجه ریزی را افزایش دهیم.

وی همچنین به دریافت سهمیه مناسب برای مرغ منجمد برای استان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: چنانچه لازم شود عرضه مرغ منجمد را نیز خواهیم داشت که البته در این شرایط نیازی به این کار نیست.