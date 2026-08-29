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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

بسیاری از روستاهای فلارد از راه‌های آسفالت مناسب محروم هستند

بسیاری از روستاهای فلارد از راه‌های آسفالت مناسب محروم هستند

فلارد- نماینده فلارد در شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: بسیاری از روستاهای فلارد همچنان از نعمت راه‌های آسفالت مناسب محروم هستند لذا افزایش سهمیه قیر ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قنبری صبح شنبه در سی‌ونهمین اجلاس شورای اسلامی استان که با حضور مدیران کل دفاتر امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری برگزار شد، با اشاره به مشکلات زیرساختی روستاهای این شهرستان، بر ضرورت افزایش سهمیه قیر جهت آسفالت معابر و همچنین اختصاص ماشین‌آلات عمرانی و راهسازی به دهیاری‌ها تأکید کرد.

قنبری با بیان اینکه شهرستان فلارد جدیدالتأسیس محسوب می‌شود، گفت: با توجه به اینکه بسیاری از روستاهای شهرستان فلارد همچنان از نعمت راه‌های آسفالته مناسب محروم هستند، افزایش سهمیه قیر و آسفالت دهیاری‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است تا بتوانیم گام‌های مؤثری در جهت محرومیت‌زدایی از این مناطق برداریم. همچنین کمبود شدید ماشین‌آلات نظیر لودر، بیل‌مکانیکی و غلتک، روند عمران روستایی را با کندی مواجه کرده است که تخصیص این تجهیزات به دهیاری‌ها می‌تواند نقش بسزایی در تسریع طرح‌های زیرسازی و آسفالت داشته باشد.

نماینده شهرستان فلارد در شورای اسلامی استان با اشاره به پراکندگی جغرافیایی روستاها و هزینه‌های بالای حمل مصالح، تصریح کرد: دهیاران فلارد با مشکلات عدیده‌ای در زمینه آسفالت معابر روستایی و نیز نبود تجهیزات کافی برای خاکبرداری و تسطیح مواجه هستند؛ از این رو افزایش سهمیه قیر و همچنین اختصاص ماشین‌آلات مورد نیاز می‌تواند تا حد زیادی این دغدغه‌ها را مرتفع سازد.

قنبری در ادامه با تأکید بر لزوم نگاه عادلانه به توزیع اعتبارات، سهمیه‌ها و تجهیزات، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با نگاه ویژه مسئولان استانی به نیازهای شهرستان فلارد، شاهد تخصیص سهمیه بیشتر قیر و نیز واگذاری ماشین‌آلات عمرانی به دهیاری‌های این منطقه باشیم تا روند توسعه و آبادانی روستاها شتاب بیشتری بگیرد.

کد مطلب 6930965

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