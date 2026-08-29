به گزارش خبرنگار مهر، محمد قنبری صبح شنبه در سیونهمین اجلاس شورای اسلامی استان که با حضور مدیران کل دفاتر امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری برگزار شد، با اشاره به مشکلات زیرساختی روستاهای این شهرستان، بر ضرورت افزایش سهمیه قیر جهت آسفالت معابر و همچنین اختصاص ماشینآلات عمرانی و راهسازی به دهیاریها تأکید کرد.
قنبری با بیان اینکه شهرستان فلارد جدیدالتأسیس محسوب میشود، گفت: با توجه به اینکه بسیاری از روستاهای شهرستان فلارد همچنان از نعمت راههای آسفالته مناسب محروم هستند، افزایش سهمیه قیر و آسفالت دهیاریها یک ضرورت اجتنابناپذیر است تا بتوانیم گامهای مؤثری در جهت محرومیتزدایی از این مناطق برداریم. همچنین کمبود شدید ماشینآلات نظیر لودر، بیلمکانیکی و غلتک، روند عمران روستایی را با کندی مواجه کرده است که تخصیص این تجهیزات به دهیاریها میتواند نقش بسزایی در تسریع طرحهای زیرسازی و آسفالت داشته باشد.
نماینده شهرستان فلارد در شورای اسلامی استان با اشاره به پراکندگی جغرافیایی روستاها و هزینههای بالای حمل مصالح، تصریح کرد: دهیاران فلارد با مشکلات عدیدهای در زمینه آسفالت معابر روستایی و نیز نبود تجهیزات کافی برای خاکبرداری و تسطیح مواجه هستند؛ از این رو افزایش سهمیه قیر و همچنین اختصاص ماشینآلات مورد نیاز میتواند تا حد زیادی این دغدغهها را مرتفع سازد.
قنبری در ادامه با تأکید بر لزوم نگاه عادلانه به توزیع اعتبارات، سهمیهها و تجهیزات، خاطرنشان کرد: انتظار میرود با نگاه ویژه مسئولان استانی به نیازهای شهرستان فلارد، شاهد تخصیص سهمیه بیشتر قیر و نیز واگذاری ماشینآلات عمرانی به دهیاریهای این منطقه باشیم تا روند توسعه و آبادانی روستاها شتاب بیشتری بگیرد.
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