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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

تصادف مرگبار در محور دامغان - جندق ۲ قربانی گرفت

تصادف مرگبار در محور دامغان - جندق ۲ قربانی گرفت

دامغان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از تصادف پژو ۴۰۵ و یک دستگاه تریلی در محور دامغان - جندق خبر داد و گفت: این حادثه منجر به فوت دو نفر و مصدومیت دو سرنشین تریلی شد.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تصادف بین یک دستگاه تاکسی پژو ۴۰۵ و یک دستگاه تریلی در کیلومتر ۱۲۷ محور دامغان ـ جندق خبر داد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان بیان کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، امدادگران پایگاه سرکویر به محل تصادف اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

وی با ابراز تأسف از جان باختن دو نفر در این حادثه، افزود: امدادگران عملیات رهاسازی پیکر جان‌باختگان را انجام داده و متوفیان را به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل دادند.

درخشان همچنین از مصدومیت دو سرنشین تریلی خبر داد و گفت: این دو مصدوم با رضایت شخصی از انتقال به مراکز درمانی خودداری کردند.

کد مطلب 6930022

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