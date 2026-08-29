گردشگری کهگیلویه و بویراحمد در مسیر هوشمندسازی

سید مجتبی امیرحسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر از برگزاری «رویداد استارتاپی گردشگری دیجیتال» در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و اظهار کرد: این رویداد با همکاری مشترک پارک علم و فناوری، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و مرکز رشد توسعه اقتصاد دیجیتال استان، همزمان با هفته گردشگری در مهرماه ۱۴۰۵ برگزار میشود.
وی با تأکید بر ضرورت همگامی صنعت گردشگری استان با فناوریهای روز دنیا و برنامه ملی فناوریهای نوین، افزود: هدف اصلی از برگزاری این رویداد، بازطراحی صنعت گردشگری استان بر پایه هوش مصنوعی و فناوریهای نوین است تا ظرفیتهای گردشگری کهگیلویه و بویراحمد با شیوهای مدرنتر به گردشگران و جهان معرفی شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به محورهای این رویداد بیان کرد: رقابت تیمهای شرکتکننده در سه محور تخصصی برگزار خواهد شد.
امیرحسینی ادامه داد: نخستین محور، «سختافزار و زیرساخت» است که در آن محصولاتی همچون پهپادها، هدستهای واقعیت ترکیبی و مجازی (MR/AR/VR)، اینترنت اشیا، سنسورهای پوشیدنی، تجهیزات رباتیک و نمایشگرهای دیجیتال مورد توجه قرار میگیرند.
وی تصریح کرد: دومین محور نیز «نرمافزار و پلتفرمهای دادهمحور» است که سامانههای هوش مصنوعی، اپلیکیشنهای مسیریابی، سیستمهای اقامتی، موتورهای توصیهگر، نقشههای تعاملی و سامانههای مدیریت تجربه گردشگر را شامل میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی استان گفت: در محور سوم با عنوان «محتوا و خدمات خلاق» نیز محصولاتی مانند تورهای مجازی، واقعیت افزوده، فیلمهای تعاملی، انیمیشن، پادکست، تاکشو و بازیهای دیجیتال مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
وی درباره شرایط پذیرش طرحها نیز گفت: محصولات و ایدههای ارائهشده از سوی تیمهای شرکتکننده باید دستکم در سطح نمونه اولیه قابل اجرا (MVP) باشند.
امیرحسینی افزود: فرآیند برگزاری رویداد شامل مرحله داوری اولیه، برگزاری بوتکمپ منتورینگ تخصصی و در نهایت ارائه و داوری نهایی طرحها در مهرماه خواهد بود.
وی از نخبگان، شرکتهای دانشبنیان و هستههای فناور برای حضور در این رویداد دعوت کرد و گفت: علاقهمندان تا ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ فرصت دارند از طریق درگاه رسمی kbstp.ir/u/318 نسبت به ثبتنام و ارسال طرحهای خود اقدام کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از حامیان این رویداد از جمله استانداری، ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات، بنیاد نخبگان و صندوق پژوهش و فناوری استان، اظهار کرد: در کنار بخش اصلی رویداد، برنامههای جانبی مختلفی از جمله نشستهای تحلیلی، پنل تجربهنگاری، تور فناوری و میز خدمات سرمایهگذاری نیز برگزار خواهد شد.
امیرحسینی اضافه کرد: این برنامهها با هدف حمایت از ایدههای برتر، ایجاد ارتباط میان صاحبان ایده و سرمایهگذاران و فراهم کردن زمینه تجاریسازی محصولات و طرحهای برگزیده پیشبینی شده است.
نظر شما