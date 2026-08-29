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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

مشاهده مجدد هلیا و توله‌هایش در زیستگاه یوزپلنگ‌های خراسان شمالی+ فیلم

مشاهده مجدد هلیا و توله‌هایش در زیستگاه یوزپلنگ‌های خراسان شمالی+ فیلم

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از مشاهده مجدد «هلیا» و توله‌هایش در جریان برنامه رصد و پایش زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دریکوند با اشاره به نگرانی‌های ایجادشده درباره حضور این یوزها در منطقه‌ای پرتردد در حوالی شَغان اظهار کرد: شامگاه ششم شهریورماه، در آستانه ورود به هفتم شهریور، بار دیگر هلیا و توله‌هایش مشاهده شدند که خوشبختانه این‌بار در محدوده‌ای نسبتاً امن‌تر حضور داشتند.

وی افزود: با توجه به حساسیت وضعیت یوزپلنگ آسیایی و اهمیت حفاظت از هلیا و توله‌هایش، پایش و رصد این خانواده یوز همچنان ادامه خواهد داشت و حضور و تردد آنها در زیستگاه با دقت بیشتری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از مردم و جوامع محلی نیز خواست در صورت مشاهده یوزپلنگ، موضوع را با دقت و در سریع‌ترین زمان ممکن به محیط زیست اطلاع دهند و از نزدیک شدن، تعقیب یا ایجاد مزاحمت برای حیوان خودداری کنند.

دریکوند تأکید کرد: همکاری مردم و انتقال دقیق مشاهدات به محیط زیست می‌تواند نقش مهمی در افزایش حفاظت از این گونه ارزشمند و جلوگیری از بروز خطر برای یوزپلنگ‌ها داشته باشد.

کد مطلب 6930980
محدثه رمضانعلی

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