به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دریکوند با اشاره به نگرانی‌های ایجادشده درباره حضور این یوزها در منطقه‌ای پرتردد در حوالی شَغان اظهار کرد: شامگاه ششم شهریورماه، در آستانه ورود به هفتم شهریور، بار دیگر هلیا و توله‌هایش مشاهده شدند که خوشبختانه این‌بار در محدوده‌ای نسبتاً امن‌تر حضور داشتند.

وی افزود: با توجه به حساسیت وضعیت یوزپلنگ آسیایی و اهمیت حفاظت از هلیا و توله‌هایش، پایش و رصد این خانواده یوز همچنان ادامه خواهد داشت و حضور و تردد آنها در زیستگاه با دقت بیشتری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از مردم و جوامع محلی نیز خواست در صورت مشاهده یوزپلنگ، موضوع را با دقت و در سریع‌ترین زمان ممکن به محیط زیست اطلاع دهند و از نزدیک شدن، تعقیب یا ایجاد مزاحمت برای حیوان خودداری کنند.

دریکوند تأکید کرد: همکاری مردم و انتقال دقیق مشاهدات به محیط زیست می‌تواند نقش مهمی در افزایش حفاظت از این گونه ارزشمند و جلوگیری از بروز خطر برای یوزپلنگ‌ها داشته باشد.