به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری خراسان شمالی که در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: رویکرد ما همواره بر این بوده است که میان قوا احساس افتراق و جدایی وجود نداشته باشد.
وی افزود: خوشبختانه تعاملات و رفتارها به گونهای بوده که احساس نمیکردیم قوه مجریه از قوه قضاییه یا قوه مقننه جداست؛ بلکه همه قوا در کنار یکدیگر و در عرض هم، شانهبهشانه و دوشادوش یکدیگر برای خدمت به مردم تلاش کردهاند.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به شرایط کشور گفت: در شرایطی که کشور با مسائل و چالشهای مختلفی روبهرو است، همه ما به خوبی در جریان وضعیت موجود هستیم و ضرورت همدلی، همکاری و هماهنگی میان دستگاهها بیش از گذشته احساس میشود.
نوری با قدردانی از خدمات رئیس کل پیشین دادگستری خراسان شمالی اظهار کرد: در مدتی که با حاجآقای براتیزاده همکاری داشتیم، جز صبوری، اخلاقمداری و متانت از ایشان ندیدیم.
وی ادامه داد: اهتمام ایشان برای گرهگشایی از مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران، بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید، فعالسازی مجدد واحدهای تولیدی، بازپسگیری اراضی و همچنین ممانعت از تغییر کاربریهای غیرمجاز، از جمله اقداماتی بود که در این مدت شاهد آن بودیم و در دستور کار دستگاههای مسئول نیز قرار دارد.
استاندار خراسان شمالی با تقدیر از تلاشهای براتیزاده گفت: از همه زحمات ایشان تشکر و خداقوت عرض میکنم و از خداوند متعال در هر جایگاهی که قرار دارند، برایشان موفقیت، سربلندی و بهروزی آرزومندم.
نوری همچنین با اشاره به انتصاب یاران به عنوان رئیس کل جدید دادگستری خراسان شمالی گفت: حاجآقای یاران چهرهای شناختهشده، پیشکسوت، باتجربه و خوشنام هستند و برای ما نقطه امید و اتکا به شمار میروند.
وی افزود: طبیعی است که هر مدیری با حضور در یک مسئولیت جدید، گامهای تازهای بردارد و متناسب با برداشت و نگاه خود، طراحیها و برنامههای جدیدی را دنبال کند؛ اما مهم این است که ایدهپردازیها، طراحیها و نقشه راهی که از سوی ریاست محترم قوه قضاییه مطرح شده، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و پاسخگویی به نیازهای روز جامعه باشد.
استاندار خراسان شمالی ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیس کل جدید دادگستری استان گفت: خوشحالیم که آقای یاران در استان حضور پیدا کردهاند و برای ایشان در مسئولیت جدید، موفقیت، سربلندی و توفیق روزافزون آرزو داریم.
نوری در پایان با قدردانی از مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی اظهار کرد: فرصتی شد تا به همه همکاران در دستگاه قضا، قضات عزیز، شریف و نجیب خداقوت عرض کنم و برای همه شما عزیزان از درگاه خداوند متعال موفقیت و بهروزی مسئلت دارم.
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