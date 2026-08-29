به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز ملی مبارزه با تروریسم، نشست «ایران قربانی تروریسم؛ روایت داغهای ماندگار» با حضور جمعی از خانوادههای معظم شهدای ترور،فعالین حقوق بشر و برخی مستندسازان و نویسندگان آثار مکتوب در حوزه تروریسم ، به همت بنیاد هابیلیان برگزار می شود .
این نشست با هدف بازخوانی جنایتهای تروریستی علیه ملت ایران، تبیین ابعاد و آثار تروریسم و روایتگری خانوادههای شهدای ترور از داغهای ماندگار آنان برگزار خواهد شد.
این مراسم روز دوشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۹ تا ۱۱ در تهران، برگزار خواهد شد و در حاشیه این مراسم نیز آیین افتتاح دفتر بنیاد هابیلیان در تهران برگزار میشود.
حضور خانوادههای شهدای ترور در این نشست، فرصتی برای شنیدن روایتهای دستاول از قربانیان تروریسم و یادآوری این حقیقت است که آثار تروریسم، تنها به لحظه وقوع یک جنایت محدود نمیشود و سالها در زندگی خانوادههای قربانیان ادامه دارد.
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