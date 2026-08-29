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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

نشست «ایران قربانی تروریسم؛ روایت داغ‌های ماندگار» برگزار می‌شود

نشست «ایران قربانی تروریسم؛ روایت داغ‌های ماندگار» برگزار می‌شود

نشست «ایران قربانی تروریسم؛ روایت داغ‌های ماندگار» همزمان با روز ملی مبارزه با تروریسم، دوشنبه ۹ شهریورماه در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز ملی مبارزه با تروریسم، نشست «ایران قربانی تروریسم؛ روایت داغ‌های ماندگار» با حضور جمعی از خانواده‌های معظم شهدای ترور،فعالین حقوق بشر و برخی مستندسازان و نویسندگان آثار مکتوب در حوزه تروریسم ، به همت بنیاد هابیلیان برگزار می شود .

این نشست با هدف بازخوانی جنایت‌های تروریستی علیه ملت ایران، تبیین ابعاد و آثار تروریسم و روایتگری خانواده‌های شهدای ترور از داغ‌های ماندگار آنان برگزار خواهد شد.

این مراسم روز دوشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۹ تا ۱۱ در تهران، برگزار خواهد شد و در حاشیه این مراسم نیز آیین افتتاح دفتر بنیاد هابیلیان در تهران برگزار می‌شود.

حضور خانواده‌های شهدای ترور در این نشست، فرصتی برای شنیدن روایت‌های دست‌اول از قربانیان تروریسم و یادآوری این حقیقت است که آثار تروریسم، تنها به لحظه وقوع یک جنایت محدود نمی‌شود و سال‌ها در زندگی خانواده‌های قربانیان ادامه دارد.

کد مطلب 6930966
مهسا حيدری توچائی

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