به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز ملی مبارزه با تروریسم، نشست «ایران قربانی تروریسم؛ روایت داغ‌های ماندگار» با حضور جمعی از خانواده‌های معظم شهدای ترور،فعالین حقوق بشر و برخی مستندسازان و نویسندگان آثار مکتوب در حوزه تروریسم ، به همت بنیاد هابیلیان برگزار می شود .

این نشست با هدف بازخوانی جنایت‌های تروریستی علیه ملت ایران، تبیین ابعاد و آثار تروریسم و روایتگری خانواده‌های شهدای ترور از داغ‌های ماندگار آنان برگزار خواهد شد.

این مراسم روز دوشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۹ تا ۱۱ در تهران، برگزار خواهد شد و در حاشیه این مراسم نیز آیین افتتاح دفتر بنیاد هابیلیان در تهران برگزار می‌شود.

حضور خانواده‌های شهدای ترور در این نشست، فرصتی برای شنیدن روایت‌های دست‌اول از قربانیان تروریسم و یادآوری این حقیقت است که آثار تروریسم، تنها به لحظه وقوع یک جنایت محدود نمی‌شود و سال‌ها در زندگی خانواده‌های قربانیان ادامه دارد.