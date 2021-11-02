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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۵۹

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ انجام «تست خون» را آغاز کرد

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ انجام «تست خون» را آغاز کرد

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) انجام تست خون از ورزشکاران را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، انجام تست خون از روز گذشته و با حضور افسران کنترل دوپینگ در اردوی تیم های ملی دوچرخه سواری به صورت رسمی آغاز شد.

در این ماموریت از ۱۵ ورزشکار حاضر در اردوی تیم های ملی دوچرخه سواری جاده و کوهستان (بانوان و آقایان) علاوه بر تست ادرار، تست خون نیز گرفته شد.

به این ترتیب ایران رسما به کشورهایی که استاندادر های وادا برای مبارزه جدی تر با دوپینگ را رعایت می کنند و تست های تکمیلی خون را در کنار تست های ادرار انجام می دهند، پیوست.

کد مطلب 5341991

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