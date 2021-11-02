حیات «حیاتی» ادامه خواهد داشت/وداع با یکی از افتخارات حوزه هنری

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر مرحوم وحید حیاتی از هنرمندان، پژوهشگران و فعالان موسیقی کشورمان و مرکز موسیقی حوزه هنری روز سه شنبه یازدهم آبان ماه با حضور تعدادی از هنرمندان در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

بدرقه هنرمندی که خنده‌هایش شنیدنی بود

شهرام شکیبا شاعر و نویسنده که به عنوان مجری در این مراسم حضور داشت، بیان کرد: روزگار خیلی‌خیلی بدی شده است. تا چندی پیش استادان و بزرگان و پیشکسوتان عرصه‌های مختلف فرهنگ و هنر کشورمان را بدرقه می‌کردیم، اما حالا شرایط به گونه‌ای شده که دیگر یکی یکی رفقای هم سال، هم سن و هم نفس خودمان را بدرقه می‌کنیم. امروز رفیقی را بدرقه می‌کنیم که صدای خنده‌هایش همیشه در این ساختمان برایمان شنیدنی بود. چه موقعی که اینگونه ساخته شده و چه موقعی که هنوز نیمه کاره بوده است و این پایین دفاتری را تدارک کرده بودند.

وی افزود: ریش همیشه تراشیده و سبیل خیلی مرتب رشک برانگیز، صورت سفید و درخشان، خنده همیشگی، لهجه غریب و کششی که به آکسان ته کلمات جمله‌اش می‌داد، وحید حیاتی را همیشگی در یاد ما زنده نگه می‌دارد.

میلاد عرفانپور: گمان نکنیم اگر امثال وحید که مرگ در کنار نام آنها کلمه غریبه‌ای است از میان ما رفته، حیات آنها به پایان رسیده چرا که شما مصداق این نوع نگاه را در این فضای با شکوه و غمگین می‌بینید که وحید حیاتی عزیز هنوز زنده است آقا وحید از این به بعد بیشتر در جمع ماست!

میلاد عرفان‌پور مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری به عنوان اولین سخنران مراسم خاکسپاری وحید حیاتی هنرمند موسیقی کشورمان گفت: همه کسانی که از دیروز که خبر درگذشت وحید حیاتی را شنیدند، داغدار و منقلب هستند و چه بسیار استادان و برجستگان هنر روزگار ما که در این روزها تماس گرفتند و با حالت منقلب و گریان از وحید عزیز می‌گفتند. تسلیت واقعاً واژه‌ای نیست که از پس کم کردن آلام این خانواده بزرگ برآید.

وی افزود: یادم می‌آید آقا وحید عزیز همیشه ذکر خیر مادر را داشت و احوالات مادر را می‌گفت. ما بسیار مشتاق این بودیم که مادر را زیارت کنیم اما نه در این حال بلکه دردر یک حال بهتر؛ مرحوم حیاتی می‌گفت: «مادر چقدر اهل قرآن، دل و معنا است. معنایی که ما زمینی‌ها و امثال بنده حقیر از حیات می‌دانیم صدای نبض، صدای تپش قلب و علائم زیستی این چنینی است اما معنایی که اهل ملکوت و قرآن از حیات می‌دانند، موضوع متفاوتی است».

این شاعر تصریح کرد: پس از این جهت گمان نکنیم اگر امثال وحید که مرگ در کنار نام آنها کلمه غریبه‌ای است از میان ما رفته، حیات آنها به پایان رسیده چرا که شما مصداق این نوع نگاه را در این فضای با شکوه و غمگین می‌بینید که وحید حیاتی عزیز هنوز زنده است و امثال این عزیز که دلشان را سال‌ها در ایام حیات با معانی مقدس، مهربانی و رحمت روشن و زنده کرده‌اند، حالا حالاها از جمع ما نخواهند رفت.

مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری بیان کرد: خانواده محترم آقا وحید بدانند، آقا وحید انشاءالله از این به بعد بیشتر در زندگی خانواده خودش، میان دوستان و فضای هنر اصیل کشور بیشتر حضور خواهد داشت. استادان ارجمند در جمع هستند و قطعاً درباره آقا وحید بیشتر خواهند گفت و سابقه آشنایی دیرینی با ایشان داشته‌اند. من نمی‌خواهم خیلی درباره آقا وحید صحبت کنم ولی واقعاً تلاشی که او سال‌های سال دلسوزانه برای هنر اصیل این مملکت داشت، از خاطره‌ها نخواهد رفت.

پیام تسلیت رئیس حوزه هنری از سوریه

در ادامه مراسم، پیام مهدی دادمان رئیس حوزه هنری که در سفر سوریه است، خوانده شد.

در این پیام چنین آمده است: «خبر درگذشت همکار گرانقدرمان، آقای حیاتی بسیار تاثربرانگیز بود. این فقدان تلخ را خدمت خانواده محترم ایشان و مجموعه حوزه هنری تسلیت عرض می‌کنم.

در جوار حرم مقدس اسوه صبر و مقاومت برای خانواده ایشان از حضرت زینب (س) صبر و تسلی مسئلت می‌نمایم. رحمت، مغفرت و رضوان الهی نثار روح ایشان باد.»

در فقدان مددکاری قابل اعتماد برای موسیقی ایرانی

حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی هم در این مراسم ضمن تجلیل از مقام هنری زنده یاد حیاتی اظهار کرد: من وحید حیاتی را از دهه هفتاد می‌شناسم، روزگاری که ما جوان بودیم و او هم جوان‌تر؛ حیاتی چهره‌ای متبسم، شاداب، پر انرژی و تاثیرگذار داشت. مهربانی از همه وجود او مشعشع بود. هر کس وحید حیاتی را حتی یک بار دیده باشد گواهی می‌دهد که چهره متبسم و مهربان او در ذهنش حک شده است.

حمیدرضا نوربخش: قطعاً وحید حیاتی هم اکنون در بهترین جای نظام هستی نظاره گر ما است چرا که آنچه که ما از اولیای دین شنیده‌ایم، در وجود او بود. مگر دین غیر از اخلاق و مهربانی است وی افزود: روزگاری که وحید حیاتی تازه به حوزه هنری آمده بود، خیلی پر انرژی بود. من هم گاهی توفیق داشتم و او را در برنامه‌های مختلف می‌دیدم. وحید حیاتی در خانه موسیقی هم یار مهربان ما بود. او مددکاری قابل اتکا و اعتماد برای من بود و دل در گرو فرهنگ و هنر راستین این سرزمین داشت. یادم نمی‌رود که با چه حرارت، شوق و انگیزه‌ای برنامه شب‌های آواز ایرانی را که قرار بود در حوزه هنری اجرا شود، توضیح می‌داد و دوست داشت آواز به عنوان میراث باقی بماند. قطعاً وحید حیاتی هم اکنون در بهترین جای نظام هستی نظاره گر ما است چرا که آنچه که ما از اولیای دین شنیده‌ایم، در وجود او بود. مگر دین غیر از اخلاق و مهربانی است.

حسن آزاده‌فر مدرس دانشگاه و نوازنده موسیقی ایرانی هم در این مراسم گفت: رسم دنیا بر آن نیست که هنرجو قبل از معلم برود. ای کاش هیچ پدری رفتن فرزند را نبیند و هیچ معلمی رفتن هنرجوی خودش را نبیند. وحید حیاتی از جمله هنرمندان بسیار اخلاق موسیقی ایرانی بود و فکر می‌کنم استادان و هنرمندان حاضر در این برنامه می‌دانند که بیشترین بخش و تأثیرگذارترین بخش هنر، اخلاق هنرمند است.

حمید حیاتی حوزه هنری به تو افتخار می‌کند

رضا مهدوی نیز به عنوان آخرین سخنران مراسم خاکسپاری وحید حیاتی گفت: خدا را شکر که وحید حیاتی در چنین وضعیت و هیبتی تشییع می‌شود.او حسن خلق و جاذبه داشت. حیاتی در کنار هنرش روابط عمومی قوی و شخصیت بسیطی داشت که براساس آن دوست و دشمن را مجذوب خودش می‌کرد و اگر کسی هم به او انتقادی داشت، با مهربانی ذکر می‌کرد چرا که در بین ما زیاد است. او می‌گفت: «وقتی از کسی دلخور هستیم میرعلیرضا میرعلینقی: من از دوستان و همکاران او خواهش می‌کنم به صورت مکتوب و ماندگار کاری کنند که کارنامه پر بار وحید حیاتی در جایی ماندگار شود تا آیندگان بداند ما چه شخصیت‌های سلیم و با اخلاقی داشتیم ناراحتیمان را با تشر و عصبانیت خالی می‌کنیم و شاید بعدها پشیمان شویم»

وی افزود: وحید درون سلیم و پاکی داشت و به عنوان شخصیتی معتمد و کار بلد شناخته می‌شد.او به عنوان یک نیروی خلاق با دغدغه کار و زندگی در کنار ما بود و سال‌ها پیش که بحث تعدیل نیرو در حوزه هنری مطرح شد، او درخواست کرد که از حوزه برود و من قویاً با درخواست او مخالفت کردم و گفتم دیگران هم نباید بروند، اشتباه می‌کنند، شما بازوی اجرایی و دست راست ما هستید و هر کاری را که بهتان می‌سپریم، جدای از مسئولیت و میز خاصی که دارید، به درستی انجام می‌دهید.حوزه هنری به تو افتخار می‌کند. به هر حال وحید حیاتی سال‌ها سختی کشید و بیماری جسمی داشت ولی این امر باعث نشد که ارادت او به هنر و دوستانش کم شود.

میر علیرضا میر علی نقی نیز به آشنایی دیرینه خود با وحید حیاتی اشاره کرد و گفت: دیدار با وحید حیاتی عین زندگی بود. من از دوستان و همکاران او خواهش می‌کنم به صورت مکتوب و ماندگار کاری کنند که کارنامه پر بار وحید حیاتی در جایی ماندگار شود تا آیندگان بداند ما چه شخصیت‌های سلیم و با اخلاقی داشتیم.

بر اساس این گزارش پیکر مرحوم وحید حیاتی بعد از قرائت نماز میت از محل حوزه هنری به سمت آرامگاه ابدی در بهشت زهرا بدرقه شد.