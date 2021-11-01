تاریخ مراسم تشییع پیکر مرحوم حیاتی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز موسیقی حوزه هنری ، در پی در گذشت وحید حیاتی از هنرمندان و پژوهشگران موسیقی ایرانی که طی سال‌های اخیر در مرکز موسیقی حوزه هنری فعالیت می‌کرد، میلاد عرفان‌پور مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری طی پیامی در گذشت ایشان را تسلیت گفت.

متن پیام مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری به شرح زیر است؛

«انالله و انا الیه راجعون

نام آشنای وحید حیاتی و چهره‌ خندان و به یادماندنی او از خاطره‌ اهالی هنر به‌خصوص دلبستگان به موسیقی ایرانی و موسیقی نواحی نخواهد رفت.

کلمه مرگ برای او که مرد دل‌زنده‌ موسیقی بود کلمه‌ای غریب و باورناپذیر است اما چه کنیم که این کلمه حق است و گریزناپذیر.

حیاتی در کنار عزیزانی دیگر در حوزه هنری بیش از ۲۵ سال، در عرصه آموزش، کارشناسی و مدیریت برای حیات موسیقی اصیل کوشید و ثمره این کوشش برگزاری رویدادهای کم نظیر و شاخصی بود که تاهنوز، حافظه‌ هنرمندان و علاقه مندان به هنر را می‌نوازد.

ان‌شاءالله این مرد خوش مرام و خوش خلق موسیقی با مولایش امیرالمومنین (ع) که سال‌ها نام او را برلب داشت محشور شود و در سایه غفران الهی، غرق آرامش باشد.»

وحید حیاتی از سال ۷۰ به فراگیری نوازندگی دف وتنبک نزد حسن آزاده فر پرداخت و سپس نزد مهرداد کریم‌خاوری در زمینه نوازندگی دف، فردین کریم‌خاوری و بابک مدرسی نوازندگی سه تار و محمد محرابی کلارینت به کسب تجربه پرداخت.

علاوه بر این، تئوری موسیقی را نیز نزد علی منتظری و امیر اسلامی فرا گرفته است. او علاوه بر تدریس کلارینت وسازهای کوبه‌ای به تدریس دف وتنبک در فرهنگسرای خاوران، حوزه هنری مرکز و شهر ری و همچنین آموزشگاه‌های موسیقی ستارگان و نفیر پرداخته است.

حیاتی داوری جشنواره‌های متعددی را نیز در سوابق خود دارد و از سال ۷۷ در مرکز موسیقی حوزه هنری حضور داشت.

مراسم تشییع آن مرحوم ساعت ۹:۳۰ صبح روز سه شنبه ۱۱ آبان در حوزه هنری برگزار می شود.