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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۱۹

رئیس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران تاکید کرد؛

لزوم مشخص شدن اولویتهای شهری با تدوین سیاست‌های حاکم بر بودجه

لزوم مشخص شدن اولویتهای شهری با تدوین سیاست‌های حاکم بر بودجه

رئیس شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم تدوین سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: این سند در واقع برش راهبردی برنامه های بلندمدت است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران پس از پایان جلسه امروز شورای شهر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه شورای شهر هر ساله اصول سیاست‌های کلی را به عنوان روح برنامه بودجه تدوین می‌کند تا براساس آن کلیات بودجه از سوی شهرداری تدوین شود. گفت: اعضا با مطالعه سیاست‌های گذشته و چشم اندازها و سیاست‌ها یک فوریت سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ را تصویب کردند.

چمران با بیان اینکه به نظرات مختلفی در این سیاست‌ها توجه می‌شود و براساس نیازهای شهر این اولویت بندی ها شکل می‌گیرد. ابراز داشت: تدوین این سیاست‌ها را براساس مراجع بالادستی و قانون اساسی صورت می‌گیرد، چون این برنامه‌ها از جمله برنامه‌های ۵ ساله، نیازمند برش‌های سالیانه دارد که براساس پیش بینی بودجه‌ای نگاشته می‌شود.

کد مطلب 5342020
سمیرا خباز

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