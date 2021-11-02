به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران پس از پایان جلسه امروز شورای شهر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه شورای شهر هر ساله اصول سیاست‌های کلی را به عنوان روح برنامه بودجه تدوین می‌کند تا براساس آن کلیات بودجه از سوی شهرداری تدوین شود. گفت: اعضا با مطالعه سیاست‌های گذشته و چشم اندازها و سیاست‌ها یک فوریت سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ را تصویب کردند.

چمران با بیان اینکه به نظرات مختلفی در این سیاست‌ها توجه می‌شود و براساس نیازهای شهر این اولویت بندی ها شکل می‌گیرد. ابراز داشت: تدوین این سیاست‌ها را براساس مراجع بالادستی و قانون اساسی صورت می‌گیرد، چون این برنامه‌ها از جمله برنامه‌های ۵ ساله، نیازمند برش‌های سالیانه دارد که براساس پیش بینی بودجه‌ای نگاشته می‌شود.

