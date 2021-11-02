پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از روز جمعه با ورود سامانه جوی به آسمان استان، افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداری‌های جوی به صورت رگبار پراکنده گاهی رعدوبرق و وزش تندباد موقتی دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: پیش بینی می‌شود تا روز یکشنبه این شرایط در سطح استان حاکم باشد.

وی ادامه داد: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و افزایش ابر و طی صبحگاه در برخی از نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی خاطرنشان کرد: جهت وزش باد متغیر غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت هشت تا ۳۰ و در سواحل جنوبی استان گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا دریا غالباً ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.