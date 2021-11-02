سرپرست دفتربرنامه، بودجه تشکیلات وتحول اداری وزارت علوم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، علی خطیبی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، با صدور حکمی «میر محمدصالح راحمی» را به عنوان سرپرست دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری منصوب کرد.

علی خطیبی در این حکم انتصاب خطاب به میر محمدصالح راحمی آورده است؛ با عنایت به توانمندی و نظر به تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول‌اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از رهنمودهای ابلاغی مقام معظم رهبری (حفظه‌الله) همگام با گام دوم انقلاب اسلامی در راستای تحقق برنامه‌های بالادستی، راهبردهای دولت مردمی و اهداف و سیاست‌های ابلاغی وزارت عتف، ضمن بهره‌گیری از شیوه‌های نوین مدیریتی و جلب مشارکت کلیه کارکنان و دانشگاه‌ها، در ساماندهی امور و انجام بهینه و بهنگام وظایف محوله با تأکید بر تعامل سازنده با دستگاه‌های مسئول، موفق و موید باشید.

خطیبی، همچنین طی نامه‌ای جداگانه از خدمات و تلاش‌های سعید رستگاری مدیرکل سابق دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات اداری در مدت تصدی این مسئولیت، قدردانی کرد.